خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز در صدر برنامه های وزارت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی پیش از ظهر امروز یکشنبه در پیامی به مناسبت آغاز به کار سومین نمایشگاه نفت خوزستان که توسط اسحاق رویور مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت قرائت شد، بر نقش مهم صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تولید انرژی در جهان، در توسعه صنعتی دنیای امروز تاکید کرده و آورده است: جایگاه ایران از حیث تامین بخشی از انرژی مورد نیاز جهان مهمترین مزیت اقتصادی کشور محسوب می شود.



وزیر نفت در پیام خود با اشاره به اینکه مهمترین زیرساختها و بنیانهای اقتصادی جهان و به تبع آن ایران، به نوعی مرتبط و متکی به نفت و فرآورده های نفتی است، هرگونه جهش و تحول در زمینه خودکفایی این صنعت عظیم را عاملی موثر بر توسعه و پیشرفت سایر بخشها دانسته که در نتیجه آن دستاوردهای ارزشمندی نصیب کشور خواهد شد.



قاسمی در ادامه این پیام تصریح کرده است: وزارت نفت با آگاهی از ماموریت و رسالت خطیر خود در توسعه اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن جایگاه این صنعت در سند چشم انداز 1404، افزایش توان و ظرفیت تولید نفت خام و گاز و محصولات پائین دستی و خودکفایی در تولید دانش، تکنیک، ساخت کالا و تجهیزات مورد نیاز را در صدر برنامه های خود قرار داده و مصمم است تا با اتکا به تجربه ای صد ساله، نیروی انسانی کارآزموده و پژوهش و برنامه ریزی، تمام ظرفیت های دستیابی به این مهم را فراهم کند.



وزیر نفت با اشاره به تلاشهای انجام شده با هدف کاهش وابستگی به خارج در سه دهه گذشته، یادآور شده است که با وجود گامهای بلندی که در زمینه دستیابی به این هدف مهم برداشته شده و طرحهای عظیمی با اتکای به توان و تخصص نیروهای داخلی به اجرا درآمده است؛ قطع کامل رشته های وابستگی در این زمینه کامل نشده و هم اکنون نیازمند جد و جهد و در یک کلام "جهاد اقتصادی" برای تحقق کامل است.



قاسمی در پیام خود، وجود نیروی انسانی متخصص، متعهد، خلاق و دارای اخلاق و روحیه بسیجی را در صنعت نفت مایه مباهات و امیدواری دانسته و اظهار امیدواری کرده است استعداد و توان فوق العاده بخش خصوصی برای رفع نیازهای اساسی این صنعت راهبردی در کوتاه ترین زمان به ثمر بنشیند.



وزیر نفت پیشرفتهای حاصله در این زمینه ازجمله ساخت تجهیزات راهبردی صنعت نفت را بیانگر این واقعیت دانسته است که کشور در زمینه عبور از تنگناهای اجرای پروژه ها، تامین کالا و تجهیزات، شعار "ما می توانیم" را به عمل تردید ناپذیر "ما توانستیم" بدل کرده است.



قاسمی در ادامه پیام خود، مناطق نفت خیز جنوب با مرکزیت استان زرخیز خوزستان را از یک سو به عنوان مولد و منشا و سرآمد تولید نفت کشور و از سوی دیگر به عنوان خط اول استقامت و پایمردی، الهام بخش اراده و ایثار و عبور از گردنه های صعب العبور استمرار تولید نفت در دوران دفاع مقدس قلمداد کرده و تصریح کرده است که شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان میراث دار یکصد سال تلاش و تجربه در صنعت نفت، یکی از پیشگامان توسعه خودکفایی و ساخت کالا بوده و هم اکنون نیز نقش راهگشا و مسئولیت خطیری را به عهده دارد.



وزیر نفت سومین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان که با هدف جلب و جذب شرکت های توانمند داخلی و ایجاد تحرک، نشاط و پویایی در سازندگان تجهیزات صنعت نفت، برگزار می شود را فرصتی مغتنم و ظرفیتی مناسب دانسته تا از طریق آن تعاملات رو در روی شرکت های بزرگ نفتی به (عنوان بخش دولتی) و سازندگان برتر کشور (به عنوان بخش خصوصی) به تفاهم و تشریک مساعی برای رفع نیازمندی های کالا و خدمات منجر شود.



قاسمی در بخش پایانی پیام خود با آرزوی تعالی ایران اسلامی و ترقی صنعت عظیم نفت به دست توانای متخصصان داخلی، از تلاش ارزشمند و همت والای برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در سومین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان قدردانی کرده است.



سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان صبح امروز در اهواز آغاز به کار کرد و تا 12 بهمن دایر است.