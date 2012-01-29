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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

معین تاکید کرد:

ملت ایران در انتخابات وحدت خود را به جهانیان نشان خواهد داد

ملت ایران در انتخابات وحدت خود را به جهانیان نشان خواهد داد

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد گفت: ملت ایران در انتخابات وحدت خود را به جهانیان نشان خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری در محل فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از اتفاقاتی که در سطح بین الملل و در داخل کشور رخ می دهد، همگی اهداف دشمن برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: یکی از برنامه هایی که دشمن هر ساله روی آن برنامه ریزی می کند دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن است.

فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: غیرت دینی ما به عنوان یک فرد مسلمان حکم می کند که مدافع منافع نظام باشیم و وظیفه داریم که برای حضور پررنگ و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن برنامه ریزی کنیم.

معین ادامه داد: ملت ایران با حضور گسترده در انتخابات مجلس وحدت و قدرت خود را به جهانیان نشان خواهد داد چرا که دشمن سعی دارد از انتخابات به عنوان عامل تفرق و تشتت استفاده کند.

وی با اشاره به تحریم ها علیه کشورمان، بیان داشت: واژه تحریم یک واژه جدید نیست و به کار بردن آن در خصوص کشور و ملت مقتدر ایران بی معنی است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به موضوع تحریم نفتی ایران افزود: دشمنان با یک شانتاژ تبلیغاتی به دنبال سوژه جدید هستند تا در عزم و اراده ملت ایران خلل ایجاد کنند که هیچ گاه موفق نخواهند شد.

معین همچنین در رابطه با وضعیت به وجود آمده در بازار سکه و ارز ادامه داد: با تشویش بازار سکه دشمنان و برخی از ایادی آنها در داخل کشور ذوق زده شدند اما با تدبیر به موقع دست اندرکاران آرامش و سکون مجدد به بازار سکه برگشت و دولت توانست با تثبیت قیمت ها کنترل بازار را به دست بگیرد.

کد مطلب 1520043

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