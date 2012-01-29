دستگاه پرینتر دفتر اسناد در شیراز رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مخترع این طرح ظهر یکشنبه در نشستی خبری پیرامون این اختراع گفت: این اختراع به درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک و دفترخانه اسناد رسمی کشور ساخته شده است.

امین امام زاده در رابطه با مزایای این اختراع افزود: دستگاه پرینتر دفتر از اتلاف میلیونها ساعت وقت مردم جلوگیری کرده زیرا در حال حاضر ثبت یک سند در دفتر ممکن است ساعتها طول کشد.

وی با بیان اینکه چاپ یک صفحه از طریق این دستگاه 30 تا 45 ثانیه طول می کشد، بیان کرد: نوشتن همین یک صفحه در حالت عادی و توسط کارمندان حدود 45 دقیقه زمان می برد.

این مخترع ادامه داد: علاوه بر این با استفاده از این دستگاه برای نخستین بار می توان از دفاتر مهر و موم شده پرینت گرفت همچنین کاهش اشتباهات حقوقی، بالابردن ضریب امنیت و پیشگیری از تخلفات مختلف از مزایای این دستگاه که جوهرش سوزنی است، به شمار می رود.