اجرای گروه سرود 1357 نفری دانش آموزان در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخلصی ظهر یکشنبه در نشستی خبری که در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم برگزار شد، با تشریح برنامه‌های مراکز فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم در دهه فجر امسال گفت: جشنواره لوح کهن بر پایه حکایات گلستان سعدی در روز 16 بهمن در مرکز شماره 6، برنامه بوی گل محمدی در قالب شعر و داستان در روز 19 بهمن در مرکز شماره 1 و حضور در نمایشگاه کودک و نوجوان در روزهای 18 تا 24 بهمن در مجتمع امام خمینی(ره) از جمله برنامه‌های کانون پرورش فکری در ایام الله دهه فجر است.



وی ادامه داد: برگزاری مسابقه کتابخوانی، شرکت در راهپیمایی 22 بهمن با حضور اعضای 12 کانون فعال، گردهمایی هزار نفری دانشجویان و همچنین اجرای گروه سرود هزار و 375 نفره در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) در روزهای 12 و 22 بهمن از دیگر برنامه‌های این مرکز در دهه فجر خواهد بود.



استفاده از روش‌های غیر مستقیم در مسیر آگاهی بخشی به نسل جوان



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم با اشاره به پرپایی نمایشگاه کتاب با عنوان یاد یار مهربان در روز 18 بهمن افزود: حضور کودکان بهزیستی در بیت امام خمینی(ره)، برگزاری مسابقه نقاشی و خاطره گویی با حضور پدر بزرگ و مادربزرگ‌ها و نیز برپایی جشن بادبادک‌ها از دیگر برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم در ایام الله دهه فجر است.



وی در ادامه با بیان اینکه به فرهنگ و هنر ما در دوران قبل از انقلاب، صدمه‌هایی از سوی استکبار خورده است، گفت: خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی، با هدایت رهبر معظم انقلاب و مردم فهیم ایران این صدمه‌ها رو به افول است.



مخلصی تأکید کرد: در مسیر آگاهی بخشی به نسل جوان باید از روش‌های غیر مستقیم و سازنده همانند کتاب استفاده کرد که این امر در کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان به صورت مستمر و پایدار دنبال می‌‌شود.

