نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روسای حقوقی نیروی انتظامی با حضور حجت السلام میر تاج الدینی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوروسردار محمد علی نوری نژاد معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی در سالن اجتماعات فجر ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد.

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در این همایش طی سخنانی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در بین دیگر دستگاهها رتبه اول را در زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی و امورات مربوطه دارد، افزود: هیچ کاری بالاتر از خدمت به مردم نیست.

معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم دفاع از حقوق مردم است، اظهار داشت: خدمت و دفاع از حقوق مردم رسالت اصلی دستگاه ها و سازمانهاست.

وی اضافه کرد: از دیگر تکالیف نیروی انتظامی این است که زمینه را برای دفاع از حقوق مردم فراهم می کند.

میرتاج الدینی در ادامه سخنان خود به تلاش های نیروی انتظامی در دفاع از حقوق مردم در مجلس شور اسلامی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این زحمات به نتیجه رسیده و پلیس توانسته اعتماد و رضایت مردم را به خود جلب نماید.

معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب قانون جدید جرائم راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و اظهار داشت: طبق ماده 29 این قانون که مربوط به نقل و انتقالات خودرو می باشد سندی که پلیس برای خودرو صادر می کند مدرک رسمی است.

وی تصریح کرد: با وجود سندی که پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو صادر می کند اگر شخصی خودرو خود را بفروشد نیروی انتظامی علاوه بر اینکه پلاک آن را عوض و پلاک جدید صادر می کند سند جدیدی نیز تهیه می شود که این سند رسمی است.

میرتاج الدینی تصریح کرد: با وجود چنین سندی چه ضرورتی دارد که مالکان خودروها به دفاتر ثبت اسناد بروند و خودرو خود را به ثبت برسانند.

معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه مردم مخیر هستند که برای ثبت خودرو خود به دفاتر و اسناد مراجعه کنند، اظهار داشت: این کار جز تلف شدن وقت و هزینه اضافی برای مردم هیچ سودی ندارد.

وی با بیان اینکه باید به مردم در امور حقوق خود اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: مردم را باید به حقوق خودشان آشنا کرد.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در ادامه سخنان خود به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دستیابی به انرژی هسته ای فناوری های پیشرفته، صنایع موشکی، صنایع هوافضا، فناوری لیزری و ... از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می باشد.