  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

امضای تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی کرمانشاه و سلیمانیه عراق

امضای تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی کرمانشاه و سلیمانیه عراق

دانشگاه صنعتی کرمانشاه با دانشگاه سلیمانیه عراق به منظور ارائه خدمات آموزشی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اختری - سرپرست دانشگاه صنعتی کرمانشاه، گفت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه با توجه به تفاهم نامه‌ ای که با سرگروه هیات ایرانی شریک در طرح تاسیس مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای در سلیمانیه عراق منعقد شده است، در اجرای این طرح مشارکت خواهد داشت.

وی در خصوص مفاد این تفاهم ‌نامه اظهار داشت: بر اساس این تفاهم ‌نامه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه موافقت کرده که در زمینه ارائه خدمات آموزشی در اجرای پروژه فوق همکاری داشته باشد.

سرپرست دانشگاه صنعتی کرمانشاه، برخی از موارد خدمات آموزشی را تامین کادر آموزشی متخصص و مجرب، نظارت بر آموزش نظری و عملی کارآموزان، برگزاری امتحانات نهایی کارآموزان و صدور گواهی مهارت دانش آموختگان با مشارکت اداره کل فنی و حرفه ‌ای کرمانشاه اعلام کرد.
 
 

کد مطلب 1520054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها