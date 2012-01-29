امضای تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی کرمانشاه و سلیمانیه عراق

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اختری - سرپرست دانشگاه صنعتی کرمانشاه، گفت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه با توجه به تفاهم نامه‌ ای که با سرگروه هیات ایرانی شریک در طرح تاسیس مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای در سلیمانیه عراق منعقد شده است، در اجرای این طرح مشارکت خواهد داشت.

وی در خصوص مفاد این تفاهم ‌نامه اظهار داشت: بر اساس این تفاهم ‌نامه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه موافقت کرده که در زمینه ارائه خدمات آموزشی در اجرای پروژه فوق همکاری داشته باشد.

سرپرست دانشگاه صنعتی کرمانشاه، برخی از موارد خدمات آموزشی را تامین کادر آموزشی متخصص و مجرب، نظارت بر آموزش نظری و عملی کارآموزان، برگزاری امتحانات نهایی کارآموزان و صدور گواهی مهارت دانش آموختگان با مشارکت اداره کل فنی و حرفه ‌ای کرمانشاه اعلام کرد.



