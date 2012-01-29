جبهه متحد اصولگرایان این هفته هیچ همایشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلا در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: در پی تماسهای مکرر امت حزب الله با ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان استان تهران مبنی بر ابهام درخصوص همایش این جبهه در هفته جاری، جبهه متحد اصولگرایان این هفته هیچ همایش ندارد.

وی افزود: جبهه متحد اصولگرایان ضمن احترام به تمامی گروهها و جریانهای سیاسی که در هفته جاری همایش و گردهمایی های مختلفی را تدارک دیده اند اعلام می کند که در هفته جاری هیچ گردهمایی و همایشی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: گروهها و جریانهای سیاسی بهتر است از عنوان مشخص برای گردهمایی های خود استفاده کرده و با رعایت اخلاق انتخاباتی و موازین قانونی، از سوء استفاده از عنوانی که منتسب به جبهه متحد اصولگرایان باشد خودداری نمایند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان استان تهران تاکید کرد: بدیهی است که هرگونه همایش و گردهمایی جبهه متحد اصولگرایان از طریق سخنگو، رییس ستاد انتخابات و روابط عمومی جبهه اعلام خواهد شد و ارسال پیامک با عناوینی که در نزد افکار عمومی منتسب به جبهه متحد اصولگرایان تلقی می شود عملی غیرحرفه ای و غیر اخلاقی است.