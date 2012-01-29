رسانه ها در انعکاس دستاوردهای انقلاب موثر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سی و سومین بهار انقلاب اسلامی نشست فرماندهان نیروهای مسلح، سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی استان قزوین، سرهنگ حبیب الله وفاپور جانشین فرماندهی سپاه صاحب الامر (عج) با اصحاب رسانه ظهر یکشنبه در محل لشگر 16 زرهی قزوین برگزار شد.

امیر عبدالرضا شهری در این نشست خبری اظهارداشت: اصحاب رسانه در هر جامعه ای می ئتوانند به تقویت باورهای دینی و مذهبی و منطقی کمک کنند و تاثیرگذار باشند.

رئیس کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجراستان قزوین، انقلاب اسلامی را از تحولات نادر قرون اخیر عنوان کرد و افزود: هر چند در کشورهای بزرگ دنیا انقلابهای متعددی رخ داده اما انقلابی که به دنبال احیای ارزشها و باورهای دینی بوده تنها در کشور ایران روی داده است.

وی تصریح کرد: از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دنیای استکبار با تمام توان و امکانات برای ضربه زدن به نظام و انقلاب وارد عمل شده‌ ولی نتوانسته به اهدافش دست یابد و شکست خورده‌ است.

شهری بیان کرد: بر خلاف میل دشمنان روز به روز بر اقتدار، شکوه و عظمت کشور و ملت ایران در عرصه بین‌المللی افزوده می شود و این موفقیت به دلیل استقامت و پایداری بی‌نظیر ملت ایران در مقابله با استکبار جهانی است که امروز شاهدیم انقلاب اسلامی به الگویی برای ملل مسلمان و آزادیخواه جهان هم تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: ما باید به انقلابی که در بهمن ماه سال 57 اتفاق افتاد افتخار کنیم چون دهه فجر موجب شد از ظلمت به نور هدایت شویم.

رئیس کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجراستان قزوین گفت: مهمترین عاملی که می تواند موجب آسیب و شکنندگی نظام شود تفرقه بین مردم و مسئولان است لذا باید در این شرایط هوشیار باشیم و با تبیعت از رهنمودهای مقام معظم رهبری به اقتدار کشور کمک کنیم.

با بصیرت دشمن را ناامید می کنیم

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین هم در این نشست خبری یادآورشد: توطئه‌های شوم دشمنان از 32 سال قبل تاکنون به لطف الهی و هوشیاری ملت ایران یکی پس از دیگری خنثی شده و به طور حتم در آینده نیز این نقشه ها تاثیری در روند انقلاب نخواهد داشت.

سرهنگ وفا پور به تهدیدات و فشارهای دشمنان پس از گذشته سه دهه از انقلاب اشاره کرد و گفت: از دشمن غیر از این انتظار نمی رود لذا ما نیز منتظر این تحریم ها و تهدیدها هستیم و خود را آماده مقابله با دشمن کرده ایم.

وی یادآور شد: دشمنان انقلاب با توطئه ها و ترورهای دانشمندان خواستند جلو پیشرفت ایران را بگیرند اما به لطف الهی شاهد ایران اسلامی پایدارتراز قبل هستند و به کوری چشم دشمن سی و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی را با حضور مردم باشکوهتر از سال قبل جشن می گیریم.

در ادامه فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین با تشریح دستاوردهای نظام اسلامی اظهارداشت: توجه نکردن به دستاوردهای انقلاب نادیده گرفتن ارزشهایی است که با نثار خون شهدا به دست آمده لذا باید قدردان این نعمت الهی باشیم و نگذاریم ثمره خون شهدا پایمال شود.

وی امنیت موجود در کشور و استان را نیز مرهون خون شهدا دانست و تصریح کرد: نیروهای مسلح با همه وجود در ایجاد امنیت در داخل و مرزهای میهن اسلامی تلاش خواهند کرد.

سردار مسعود جعفری نسب با اشاره به سرنگونی رژیم های زورگو و طاغوتی و بیداری اسلامی کشورهای منطقه بیان کرد: تحول منطقه و بیداری ملتها و سرنگونی رژیم های ستمگر برگرفته از انقلاب اسلامی است و با تحقق وعده الهی ملتها حاکم بر سرنوشت خود خواهند شد.

وی افزود: در شرایط کنونی همه دول استکباری دست به دست هم داده اند تا به این انقلاب ضربه بزنند و با همه امکانات خود از جمله تحریم و ترور این انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند اما با لطف الهی ایران اسلامی توانسته است با اتکاء به نیروهای توانمند و مستعد خود در بسیاری از عرصه ها از جمله صحنه های نظامی به قدرتی بین المللی تبدیل شود و مسیر خود را با اقتدار ادامه دهد.

فرمانده نیروی انتظامی قزوین افزود: دنیا باید بداند با همه شیطنتها و نقشه های شوم خود نمی تواند به نظام ما آسیب برساند و انقلاب اسلامی با کمک فرزندان خود از آرمانهای امام راحل و شهدا دفاع خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در شرایط حساس کنونی اظهارداشت: در زمانی که دشمنان با استفاده از همه ابزارهای رسانه ای از جمله اینترنت و ماهواره ها به دنبال انحراف افکار عمومی جامعه و الفاء نا امیدی، یاس و ترس در جامعه هستند رسانه های گروهی و خبرنگاران استان وظیفه حساس و تاثیرگذاری دارند که امیدواریم با هوشیاری اصحاب رسانه که می توانند تاثیر گذارتر از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی عمل کنند امید و شادابی در جامعه را بیش از گذشته تقویت شود.