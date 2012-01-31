"بازنگری در ماهیت بشر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مباحث مطرح شده در مورد سرشت انسان دوآلیسم جسم و روح است. این موضوع در فلسفه بعد از دکارت مورد توجه جدی قرار گرفته است، ادیان نیز در مورد ماهیت انسان دارای دیدگاههایی هستند.

این اثر تلاش دارد تا سرشت و ماهیت انسان را آنگونه که در مسیحیت مطرح شده مورد بررسی قرار دهد. از اینرو موضوع تجسد در مسیحیت مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاه مسیحیت در مورد تجسد مسائل و موضوعاتی در خصوص این موضوع با روح را پدید آورده است. نویسنده موضوع تجسد و نسبت آن با روح را بر این اساس مورد بررسی قرار داده است.

کوین کورکوران استاد فلسفه کالج کلوین است. او متخصص فلسفه ذهن، متافیزیک و فلسفه دین است.