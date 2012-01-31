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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

"بازنگری در ماهیت بشر" منتشر شد

کتاب "بازنگری در ماهیت بشر" اثر کوین کورکوران از سوی گروه انتشاراتی بیکر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مباحث مطرح شده در مورد سرشت انسان دوآلیسم جسم و روح است. این موضوع در فلسفه بعد از دکارت مورد توجه جدی قرار گرفته است، ادیان نیز در مورد ماهیت انسان دارای دیدگاههایی هستند.

این اثر تلاش دارد تا سرشت و ماهیت انسان را آنگونه که در مسیحیت مطرح شده مورد بررسی قرار دهد. از اینرو موضوع تجسد در مسیحیت مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاه مسیحیت در مورد تجسد مسائل و موضوعاتی در خصوص این موضوع با روح را پدید آورده است. نویسنده موضوع تجسد و نسبت آن با روح را بر این اساس مورد بررسی قرار داده است.

کوین کورکوران استاد فلسفه کالج کلوین است. او متخصص فلسفه ذهن، متافیزیک و فلسفه دین است.

کد مطلب 1520060

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