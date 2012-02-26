  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

ثبت 6 اختراع از سوی محققان دانشگاه تفرش

ثبت 6 اختراع از سوی محققان دانشگاه تفرش

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تفرش از ثبت 6 اختراع در سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: تولید خود پاک‌کن ‌های نانو فناوری و ساخت قالب لغزنده برای اجرای دیوارهای بتنی از دستاوردهای پژوهشگران این دانشگاه است.

دکتر دوستعلی مژده در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت 6 اختراع توسط اساتید و دانشجویان این دانشگاه خبر داد و افزود: علاوه بر این محققان این دانشگاه موفق به انتشار 40 مقاله در پایگاه ISI دارند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تفرش، با اشاره به دستاوردهای تحقیقاتی این دانشگاه اظهار داشت: ساخت قالب لغزنده برای اجرای دیوارهای بتنی موسوم به 3D، خود پاک‌کن ‌های نانو فناوری و تولید برق توسط لامپهای کم مصرف از جمله دستاوردهای پژوهشگران این دانشگاه است که ثبت اختراع شده است.
 
وی طراحی و ساخت نرم افزار تشخیص اذان به افق شهرهای مختلف را از دیگر دستاوردهای این دانشگاه نام برد و یادآور شد: علاوه بر این محققان موفق به طراحی و ساخت دستگاه هوشمند کنترل کیفی در دستگاه های پرس با قابلیت دارا بودن سیستم ایمنی شدند.
کد مطلب 1520061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار