ثبت 6 اختراع از سوی محققان دانشگاه تفرش

دکتر دوستعلی مژده در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت 6 اختراع توسط اساتید و دانشجویان این دانشگاه خبر داد و افزود: علاوه بر این محققان این دانشگاه موفق به انتشار 40 مقاله در پایگاه ISI دارند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تفرش، با اشاره به دستاوردهای تحقیقاتی این دانشگاه اظهار داشت: ساخت قالب لغزنده برای اجرای دیوارهای بتنی موسوم به 3D، خود پاک‌کن ‌های نانو فناوری و تولید برق توسط لامپهای کم مصرف از جمله دستاوردهای پژوهشگران این دانشگاه است که ثبت اختراع شده است.



وی طراحی و ساخت نرم افزار تشخیص اذان به افق شهرهای مختلف را از دیگر دستاوردهای این دانشگاه نام برد و یادآور شد: علاوه بر این محققان موفق به طراحی و ساخت دستگاه هوشمند کنترل کیفی در دستگاه های پرس با قابلیت دارا بودن سیستم ایمنی شدند.