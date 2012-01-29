برگزاری برنامه کاروان انقلاب در لرستان/ ایجاد 53 شغل در ارشاد بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام "سید علی موسوی" در این رابطه اظهار داشت: در دهه فجر شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برنامه های گسترده ای در کانون های مساجد این استان برگزار می شود.

وی افزود: به مناسبت گرامیداشت فجر انقلاب اسلامی 12 مراسم ویژه در 12 مسجد و 12 شهر استان لرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه کاروان انقلاب از شب 12بهمن تا شب 22 بهمن در مساجد لرستان به راه می افتد، اظهار داشت: برنامه کاروان انقلاب به همت دبیرخانه کانون های مساجد این استان و توسط ائمه جمعه شهرهای استان اجراء می شود.

برگزاری مسابقه پیامکی فجر مهر در لرستان

وی اظهار داشت: برگزاری برنامه ای تحت عنوان "از انقلاب محمد(ص) تا انقلاب امام خمینی(ره)" از دیگر برنامه های دبیرخانه کانون های مساجد لرستان است که با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی در یکی از مساجد محوری سطح شهر برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: برگزاری مراسم جشن و سرور عمومی در همه کانون های استان، برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان زمینه سازی فرهنگ ظهور و انتظار، برگزاری مسابقه عکاسی تحت عنوان "22بهمن در آئینه تصویر" از دیگر برنامه های دبیرخانه کانون های مساجد لرستان طی دهه فجر است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان تصریح کرد: برگزاری مسابقه ورزشی کوهنوردی، فوتسال و شرکت در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و حضور گسترده در کانون های مساجد از دیگر برنامه های کانون های مساجد لرستان برای گرامیداشت فجر انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام موسوی در ادامه از برگزاری مسابقه پیامکی فجر مهر خبر داد و یادآور شد: مسابقه پیامکی فجر مهر به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد این استان و با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی لرستان برگزار می شود.

ایجاد 53 شغل در اداره ارشاد اسلامی بروجرد

نادر ارجمندی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد بیان داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد در زمینه اشتغالزایی توسط واحد های تابعه خود رتبه برتر در میان ادارات و دستگاه های مختلف در سطح شهرستان بروجرد را کسب کرد.

وی افزود: با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده برای کارآفرینی دستگاههای مختلف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد امسال 32نفر سهیمه اشتغالزایی داشته که با صدور مجوزها در بخشهای مختلف این رقم را به 53 نفر افزایش داده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد یادآور شد: این رتبه پس از بررسی در کارگروه اشتغال شهرستان اعلام شده و از فعالیت اداره ارشاد اسلامی نیز تقدیر به عمل آمد.

وی گفت: این اشتغالزایی در بخشهای مختلف از جمله صدور نشریات، فعالیتهای انیمیشن، کانونهای تبلیغاتی و چاپخانه بوده که هر کدام توانسته اند نیروهای جویای کار را جذب کنند.