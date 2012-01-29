برگزاری تورهای عکاسی در فارس / دریافت نشان درجه یک هنری توسط هنرمند شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره استانی آزاد خوشنویسی لارستان 250 اثر از 85 خوشنویس استان فارس به این جشنواره ارسال شد.

هنرمندان شیراز و شهرستانهای لارستان، آباده، استهبان، اقلید، بوانات، جهرم، داراب، سپیدان، فسا، کازرون، نی ریز، نورآباد، مرودشت،خرم بید، خنج و گراش با ارائه اثر در رشته های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث در این جشنواره استانی حضور یافتند که پس از گزینش آثار در مجموع 130 اثر به مرحله نمایشگاه و داوری را خواهند یافت.

این جشنواره روز سه شنبه 25 بهمن با افتتاح نمایشگاه آغاز و روز پنجشنبه چهارم اسفند با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان خواهد داد.

تورهای مختلف عکاسی در فارس آغاز شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: با توجه به پتانسیلهای فراوان موجود در این استان در زمینه عکاسی تورهای مختلف عکاسی آغاز شود.

محمود عالیشوندی در مراسم آغاز نخستین کارگاه عکاسی زیر آب در شیراز گفت: عکس زبان گویا و مشترک تمام مردم دنیاست و عکسها امکان دیدن مکانها، اشیاء، اشخاص و موجودات رامی دهند.

وی افزود: با عکسها به ژرفای اقیانوسها یا اعماق جنگلها در آسمانها و سیارات و تمام نقاط دیدنی دنیا به راحتی می توان سفر کرد و می توان خاطرات گذشته را زنده نگه داشت.

وی اضافه کرد: عکاسی کشف دنیای ناشناخته های پیرامون اطرافمان است در آنچه می بینیم ولی دقت نمی کنیم و عکاس به دنبال این زوایای پنهان است تا به دیگران در کشف این زوایای نهان تعمیم دهد که البته من اعتقاد دارم عکاسی در استان فارس جایگاه واقعی خود را ندارد.

عالیشوندی تاکید کرد: پتانسیل زیاد جوانان و محیط های در دسترس عکاسی، برگزاری تورهای پی در پی به همراه تمرین برای عکس دیدن بصورت گروهی می تواند این پدیده هنری را در استان فارس به جایگاه واقعی برساند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین به هنر عکاسی در زیر آب اشاره کرد و گفت: عکاسی از زیر آب برای بسیاری از عکاسان جالب است اما باید دانست این موضوع هنوز به درستی معرفی نشده است.

عالیشوندی گفت: برگزاری چنین دوره هایی به همراه ایجاد تورهایی برای عکاسی از زیر آب به خصوص با هدف تاکید بر ارائه این هنر در اعماق خلیج فارس میتواند در معرفی این هنر بسیار سودمند باشد.

این برنامه با حضور استاد سیامک درخشان مدرس بین المللی عکاسی زیر آب اروپا از دیروز شنبه هشتم بهمن ماه 90 و به مدت چهار ساعت در تالار حافظ شیراز برگزار شد.

تئاتر"آن هنگام که زنان فکر می کنند با نو الهگان مرده اند "درتالاراستاد هودی

تئاتر "آن هنگام که زنان فکر می کنند با نو الهگان مرده اند" کاری از گروه هنری مهرگان است که به کارگردانی محمدحسین یزدیان، تا 14 بهمن ماه جاری در ساعت 18 و 30 دقیقه بر روی صحنه است.

نویسندگی این تئاتر را سپیده گلتراش به عهده دارد و بازیگرانی مانند منصور غارثی فرد وپردیس شیروانی در آن به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش حکایت زنی است که باردار نمی شود و بر اثر فشارات روانی تعادل خود را از دست داده و شوهرش او را به یک روان پزشک معرفی می کند و دکتر می خواهد زن که بازیگر است را در یک موقعیت بازی قرار دهد تا پرده از راز های وی بگشاید.

محمدحسین یزدیان در خصوص انتخاب این متن نمایشی می گوید: با توجه به ظهور و ترویج چشمگیر ادیان نوظهور در کشور و در دام افتادن بسیاری از جوانان به علت ظواهر ساختار شکنانه این ادیان کارگردان در نظر دارد بدون مستقیم گویی و ورود به مقوله ای نصیحت محور صرفاً در فضایی رمزآلود و با ارائه تصاویر بسیار بدیع و نشانه گرا به صورت غیرمستقیم تماشاگر را در خصوص خطرات ناشری از گرایش به این فرق متنبه نماید.

کارگردان نمایش متولد 1353 کارشناس فضای سبز دفتر فنی استانداری است. وی بازیگری را از سال 1363 به صورت جدی آغاز کرد و از سال 64 به عنوان مجری و بازیگر با صدا و سیمای مرکز فارس همکاری داشت.

یزدیان در ضمن کارگردانی هنری حدود 100 آیتم نمایشی را در صدا و سیمای مرکز فارس بر عهده داشته است.

یزدیان از سال 1378 با تأسیس گروه هنری مهرگان عضو شورای این گروه بوده گروه مهرگان امسال در سالی پرتلاش ابتدا در ایام محرم نمایش پل نوشته محمد رحمانیان و به کارگردانی محمدحسین یزدیان را با بیش از 50 بازیگر در تالار حافظ به روی صحنه برد و اکنون نیز نمایش بانوالهگان را در دست اجرا دارد.

همچنین گروه هنری مهرگان با مربیگری محمدحسین یزدیان، منصور غارثی فرد و محمودرضا سلیمانی در سال جاری در کارگاه آموزش بازیگری گروه هنری مهرگان موفق به آموزش بازیگری بیش از 120 هنرجوی بازیگری طی سه دوره آموزشی شده اند.

یزدیان همچنین در سوابق اجرایی خود موفقیتهای از جمله کسب مقام برگزیده اول بازیگری در جشنواره بهار نمایش دانشجویی، کسب مقام برگزیده بازیگری در جشنواره تئاتر استانی سوره برای نمایش راه، کسب مقام برگزیده نویسندگی کودک در جشنواره کشوری سوره برای نمایش هدیه بابا، کسب مقام دوم کارگردانی و بازیگری در جشنواره فجر استانی برای نمایش واپسین ترانه سبگیر عیار، کسب مقام سوم کارگردانی در جشنواره فجر استانی جهت نمایش چگامه دژبد، کسب مقام سوم بازیگری جشنواره تئاتر عشایر کشور جهت بازی در نمایش لیلی و .... را داراست.

استاد بخشی زاده هنرمند شیرازی نشان درجه یک هنری دریافت کرد

استاد محمد جواد بخشی زاده هنرمند شیرازی توانست نشان درجه یک هنری در رشته نمایش سنتی را دریافت کند.

این نشان هنری به تائید شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور رسیده است.

محمد جواد بخشی زاده استاد پیشکسوت تئاتر فارس از سال 1342 با تشکیل گروه تئاتر سپید و بردن تئاتر در بین مردم سعی زیادی در معرفی هنر نمایش سنتی در استان فارس و کشور کرده است.

وی در این زمینه 113 کارگردانی ،162 اجرای تئاتر و 94 اثر نمایشی را در کارنامه خود دارد.