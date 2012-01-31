امیرحسین منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر مدیریت داورزنی طی چهار سال نخست ریاست فدراسیون والیبال را قابل قبول ارزیابی کرد و اظهارداشت: مدیریت یعنی رهبری، سازمان دهی، کنترل و هدایت؛ من در این رشته (مدیریت) تحصیل کرده‌ام. مدیریت داورزنی هم خوب بود اگرچه یکسری ضعف‎ها هم داشت اما در کل او از مدیرتش نتیجه گرفت.

وی با اشاره به آرای ماخوذه در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال تصریح کرد: داورزنی برای ابقا در راس فدراسیون والیبال رای قاطع آورد واین به دلیل چگونگی عملکرد وی بود اگرچه در کل این موضوع وظیفه او را سنگین‌تر کرده و انتظارات را بالاتر برده است. جامعه والیبال به داورزنی رای داده است و همین جامعه باید در جهت ارتقای اهداف این رشته به وی کمک کند.

ملی‌پوش پیشین والیبال ایران یادآور شد: صعود به المپیک و لیگ جهانی از مهمترین اهداف فدراسیون والیبال است و ما زمانی به این اهداف دست می‌یابیم که از کمک و حمایت همه اهالی این رشته برخوردار باشیم. در این زمینه داورزنی نقش کلیدی و حیاتی دارد. او باید خودش پیشقدم شود و از اهالی والیبال نظرخواهی کند.

منظمی به فاکتورهای موردنظرش که باید در دوره جدید مدیریت فدراسیون والیبال بیشتر به آنها توجه شود، اشاره کرد و گفت: من هر شب نیم تا یک ساعت در مورد والیبال و راه‏های پیشرفت بیشتر فکر می‏کنم. باید از این پس به سمت کسب کرسی‏های آسیایی و جهانی برویم. بهتر است قانونمند شدن لیگ هم یکی از برنامه‌ها باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که تیمی منتخب از نیروهای مسلح یعنی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در لیگ داشته باشیم. در این صورت برای شرکت در رقابت‏های بین‏المللی سیزم شرایط بهتری داریم و می‏توان تیمی کامل‎تر و منجسم‎تر را در این رقابت‎ها شرکت دهیم.

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: داشتن تیم تلفیقی از دانشگاه‏های آزاد و دولتی هم مدنظر باشد. درست است که دانشگاه آزاد به تنهایی در لیگ برتر شرکت دارد اما داشتن تیمی متشکل از بازیکنان دانشگاه آزاد و دولتی باعث می‏شود تیمی هماهنگ برای حضور در رقابت‏های جهانی دانشجویان داشته باشیم.

امیرحسین منظمی که خود یکی از کاندیداهای مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون والیبال بود اما در آخرین لحظات انصرافش را اعلام کرد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شرایط به گونه‎ای بود که باید انصراف می‏دادم. من هدفم کمک به والیبال بود و احساس کردم در جایگاهی غیر از ریاست هم می‏توانم این کار را انجام دهم.