امیرحسین منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر مدیریت داورزنی طی چهار سال نخست ریاست فدراسیون والیبال را قابل قبول ارزیابی کرد و اظهارداشت: مدیریت یعنی رهبری، سازمان دهی، کنترل و هدایت؛ من در این رشته (مدیریت) تحصیل کردهام. مدیریت داورزنی هم خوب بود اگرچه یکسری ضعفها هم داشت اما در کل او از مدیرتش نتیجه گرفت.
وی با اشاره به آرای ماخوذه در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال تصریح کرد: داورزنی برای ابقا در راس فدراسیون والیبال رای قاطع آورد واین به دلیل چگونگی عملکرد وی بود اگرچه در کل این موضوع وظیفه او را سنگینتر کرده و انتظارات را بالاتر برده است. جامعه والیبال به داورزنی رای داده است و همین جامعه باید در جهت ارتقای اهداف این رشته به وی کمک کند.
ملیپوش پیشین والیبال ایران یادآور شد: صعود به المپیک و لیگ جهانی از مهمترین اهداف فدراسیون والیبال است و ما زمانی به این اهداف دست مییابیم که از کمک و حمایت همه اهالی این رشته برخوردار باشیم. در این زمینه داورزنی نقش کلیدی و حیاتی دارد. او باید خودش پیشقدم شود و از اهالی والیبال نظرخواهی کند.
منظمی به فاکتورهای موردنظرش که باید در دوره جدید مدیریت فدراسیون والیبال بیشتر به آنها توجه شود، اشاره کرد و گفت: من هر شب نیم تا یک ساعت در مورد والیبال و راههای پیشرفت بیشتر فکر میکنم. باید از این پس به سمت کسب کرسیهای آسیایی و جهانی برویم. بهتر است قانونمند شدن لیگ هم یکی از برنامهها باشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که تیمی منتخب از نیروهای مسلح یعنی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در لیگ داشته باشیم. در این صورت برای شرکت در رقابتهای بینالمللی سیزم شرایط بهتری داریم و میتوان تیمی کاملتر و منجسمتر را در این رقابتها شرکت دهیم.
بازیکن پیشین تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: داشتن تیم تلفیقی از دانشگاههای آزاد و دولتی هم مدنظر باشد. درست است که دانشگاه آزاد به تنهایی در لیگ برتر شرکت دارد اما داشتن تیمی متشکل از بازیکنان دانشگاه آزاد و دولتی باعث میشود تیمی هماهنگ برای حضور در رقابتهای جهانی دانشجویان داشته باشیم.
امیرحسین منظمی که خود یکی از کاندیداهای مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون والیبال بود اما در آخرین لحظات انصرافش را اعلام کرد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شرایط به گونهای بود که باید انصراف میدادم. من هدفم کمک به والیبال بود و احساس کردم در جایگاهی غیر از ریاست هم میتوانم این کار را انجام دهم.
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