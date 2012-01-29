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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

با حکم مخبر دزفولی/

داود میرباقری عضو کمیسیون هنر و معماری شد

داود میرباقری عضو کمیسیون هنر و معماری شد

داود میر باقری؛ کارگردان سریال امام علی(ره) و مختارنامه به عضویت کمیسیون هنر و معماری شورایعالی انقلاب فرهنگی درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه یازدهم کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، روز دیروز شنبه هشتم بهمن در محل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که داود میر باقری،‌ کارگردان سریال مختارنامه، که با حکم دکتر دکتر مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی به عضویت این کمیسیون منصوب شده است نیز حضور داشت.
 
همچنین بررسی موضوع تاسیس دانشکده هنرهای تجسمی که در جلسه قبل با حضور استاد محمود فرشچیان آغاز شده بود، ادامه یافت.
 
در پایان جلسه، دکتر ریاحی دبیر جشنواره موسیقی فجر گزارشی از روند برگزاری این جشنواره به اعضا کمیسیون ارائه کرد.
کد مطلب 1520070

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