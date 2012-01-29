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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

با رای نمایندگان؛

3 لایحه اعاده شده از شورای نگهبان در مجلس اصلاح شد

3 لایحه اعاده شده از شورای نگهبان در مجلس اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه نوبت بعد از ظهر 3 لایحه اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار داشتند که با قرائت 2 گزارش اصلاحیه از کمیسیون انرژی و یک گزارش از کمیسیون امنیت ملی این لوایح مجددا به تصویب مجلس رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه 3 لایحه ادعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

کمیسیون انرژی گزارش خود از اصلاح لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز اعاده شده از شورای نگهبان را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

این لایحه با 124 رای موافق، یک رای مخالف، یک رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

پس از آن بررسی گزارش کمیسیون انرژی از لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این لایحه نیز با 110 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ادامه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند اعاده شده از شورای نگهبان به تصویب نمایندگان رسید.

این اصلاحیه با 99 رای موافق، 3 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

کد مطلب 1520071

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