گشایش نمایشگاه "نگاره ها" در نیشابور/نمایش پوسترهای برگزیده جشنواره راه روشن

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: در آستانه دهه مبارک فجرنمایشگاه نقاشی "نگاره ها" در این شهرستان گشایش یافت.

حمید رضا آتشی اظهار داشت: نمایشگاه نقاشی "نگاره ها" آثار بانوی هنرمند نیشابوری سمیرا مختاری و شامل 25 اثر نقاشی به صورت رنگ روغن، آبرنگ، کلاژ، ویترای، کار با قیر و مداد رنگی است.

آتشی به تکنیک و موضوع این نمایشگاه پرداخت و گفت: این نمایشگاه با سبک های کوبیسم و اکسپرسیونیسم کار شده است که دارای موضوعات تذهیب و انتزاعی است.

آتشی هدف از برپایی این نمایشگاه را پرداختن به سبک های کوبیسم و اکسپرسیونیسم در نیشابور و اشاعه آن در بین هنرمندان دانست و بیان کرد: ما در پی نقد و بررسی آثار این هنرمند و رواج این نوع تکنیکها و سبکهای نقاشی در سطح شهرستان نیشابور هستیم.

وی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی "نگاره ها" از 8 لغایت 13 بهمنهر روز از ساعت 9 الی 12 صبح و 16 الی 19 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم علاقمندان دایر است.

برگزاری نمایشگاه پوسترهای جشنواره ملی راه روشن در مشهد

آثار برگزیده اولین جشنواره ملی راه روشن در بخش طراحی پوستر در نگارخانه رضوان در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

بر پایه این خبر، آثار راهیافته به بخش نمایشگاه پوستر اولین جشنواره ملی راه روشن از 37 هنرمند و گرافیست از سراسر کشور با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در نگارخانه رضوان به نمایش درآمد.

این نمایشگاه که روز جمعه 7 دیماه افتتاح شده به مدت یک هفته و تا 13 دی ماه ادامه دارد. علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 الی 12 و 17 الی 20 از این نمایشگاه دیدن کنند.

اولین جشنواره ملی راه روشن توسط اداره شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم در بخش‌های مختلفی از جمله داستان کوتاه، فیلم، فیلمنامه، عکس، پوستر با محوریت پیشگیری از وقوع جرم و آسییب‌های اجتماعی برگزار شده است.

ظرفیت های مذهبی کاشمر بهترین بستر انجام فعالیت های فرهنگی است

سرپرست فرمانداری کاشمر ظرفیتهای بسیار بالای فرهنگی، مذهبی و معنوی شهرستان را بهترین بستر برای انجام فعالیت های علمی و فرهنگی دانست.

مهدی محمودی در جلسه نشست کمیته فرهنگی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وجود دوامامزاده واجب التعظیم و در کنار آن آرامگاه شهید مدرس فضای فرهنگی و مذهبی خاصی در کاشمر را بوجود آورده است.

وی همچنین ازوجود حوزه های علمیه و روحانیت معظم با سوابق طولانی ونقش تاثیر گذاری که در به ثمر رساندن نهال انقلاب داشته اند نیز نام برد و افزود: آموزش وپرورش غنی با بیش از 28 هزار دانش اموز ،وجود 5 دانشگاه با بیش از 10 هزار دانشجو بستر مناسبی برای کارهای فرهنگی را درکاشمر مهیا کرده است.

سرپرست فرمانداری کاشمر گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 3400 دانشجو درشته های متنوع علمی درحال تحصیل هستند و فعالیتهای مهم علمی وموفقیت هایی که دانشگاه کاشمر در زمینه های فرهنگی داشته است قابل توجه و تقدیر است.

محمودی با اشاره به اهمیت نشر ارزشهای دفاع مقدس دربین دانشجویان افزود :وجود مزار شهدای گمنام دردانشگاه آزاد واحد کاشمر زمینه بسیار مناسبی برای نشر ارزشهای دفاع مقدس وارمانهای امام وشهدا در بین جوانان و دانشجویان است.

سرپرست فرمانداری کاشمر با اشاره به اهمیت حضور حداکثری آحاد مردم در روز 12 اسفند درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به جمعیت بالای دانشگاه و دانشجویان باید درجهت حضور حداکثری دانشجویان که در تمام صحنه های انقلاب حضور داشته اند و تاثیرگذارهستند تلاش کنیم.

وی اظهارداشت : درانتخابات شاخص را فرمایشات مقام عظمای ولایت باید قراردهیم و با بی طرفی خود و اجرای قانون حضور حداکثری در پای صندوق های رای را فراهم کنیم.

تشدید تحریم ها موضع گیری دشمنان برابر شعار جهاد اقتصادی است

فرماندار سرخس گفت: تشدید تحریم ها علیه ملت ایران نشان دهنده موضع گیری دشمنان برای مقابله با شعار جهاد اقتصادی است.

علیرضا بوستانی در همایش بصیرت افزود: جمهوری اسلامی ایران بارها در پرتو رهبری مدبرانه مقام عظمای ولایت و حمایت بی دریغ توان بالای خود در مقابله با توطئه های دشمنان داخلی و خارجی را اثبات کرده است.

وی خنثی شدن فتنه 88 را یکی از نمونه های بارز قدرت ملت ایران در دفع خطرات و آسیب ها دانست و افزود: قانون گریزی و عدم احترام به رای مردم شاخصه اصلی فریب خوردگان و عمده ترین دلیل وقوع این توطئه و حاشیه های پس از آن بود.

فرماندار سرخس تاکید کرد: حضور پرشور و سرشار از شعور مردم در انتخابات 12 اسفند ماه سال جاری عشق به نظام و تبعیت از مقام معظم رهبری را به رخ دنیا می کشد.

گفتنی است، این همایش با حضور مدیران مدارس، کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سرخس برگزار شد.

خرید 2 اثر فرهنگی تاریخی در بافت فرسوده شهر بیدخت

شهردار بیدخت از خرید و تملک دو اثر تاریخی ثبت شده موجود در بافت تاریخی این شهر از سوی شهرداری خبرداد.

محمد میربیدختی گفت: در راستای حفظ و نگهداری از آثار تاریخی شهر و لزوم توجه به میراث فرهنگی، همچنین مرمت و به سازی این آثار در حال تخریب، شهرداری بیدخت به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به تملک 2 اثر تاریخی اقدام کرد.

وی افزود: این 2 اثر تاریخی که مساحت آنها برروی هم حدود 4000متر مربع است سراچه و منزل حاجی معین نام دارند.

شهردار بیدخت در ادامه گفت: نزدیک به 10 اثر تاریخی ثبتی در بافت فرسوده بیدخت وجود دارد و برهمین اساس این بافت به عنوان بافت فرهنگی تاریخی پیشنهاد شده و طرح مطالعاتی لازم آن نیز تهیه و به تصویب کمیسون ماده 5 رسیده است.

وی گفت: با توجه به وجود فضای فیزیکی لازم در محدوده این دو اثر اجرای طرح های فرهنگی و گردشگری در آنها مد نظر شهرداری بوده و در حال پیگیری است.