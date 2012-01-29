نمره نمایندگان اردبیل در مجلس هشتم بیشتر از 6.5 نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نوروزی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: برای این نمره دلایل مختلفی دارم که به دلیل نزدیکی انتخابات از بیان آنها صرفنظر می کنم.

وی با بیان اینکه نمایندگان قبل از رفتن به مجلس با وعده و وعیدهایی انتظارات مردم را در جهت اهدافی غیر از وظایف نمایندگی بالا می برند، افزود: نمایندگان مجلس باید در چارچوب قوانین دینی و اهداف انقلابی در خدمت مردم باشند، نه اینکه با سفر به روستاها و یا تغییر مدیریت، شان و جایگاه خود را پایین بیاورند.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان اردبیل با انتقادات از نمایندگان فعلی استان در مجلس اضافه کرد: نمایندگان عصاره مردم در مجلس هستند و باید با عملکرد خود کاری کنند که شاخص مردم اردبیل بالا رود و اگر این کار را نمی توانند انجام دهند، حاشیه سازی نکنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان باید به شعور مردم احترام بگذارند، تصریح کرد: محل کار نمایندگان مجلس در تهران و در محل مجلس است و نماینده نباید با حضور در مراسمهایی مانند تشییع جنازه یا دخالت در تغییر مدیریتها به شعور مردم توهین کند.

نوروزی با بیان اینکه مجلس اصولگرای هشتم به مجلس ایده آل مدنظر شاخصهای اصولگرایی نرسیده است، گفت: برخی از عملکرد مجلس را قابل قبول می دانیم اما به برخی از عملکردها انتقاداتی داریم و معتقدیم مجلس هشتم خود را به حداقلهای ایده آل مورد نظر شاخصهای اصولگرایان نرساند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد توهین نماینده دولت و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها به مجلس، متذکر شد: مجلس در راس امور بوده و شاخصهای جامعه هستند و هرگونه اهانت به مجلس توهین به کل مردم است.

