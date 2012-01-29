باشگاه فولاد ماهان برگزیده دومین همایش سرآمدی برند اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه فولاد ماهان سپاهان، در دومین همایش سرآمدی برند و جشنواره تجلیل از فعالان حوزه سرآمدی برند در استان اصفهان که با مجوز رسمی و قانونی سازمان توسعه و تجارت ایران در تاریخ هشتم بهمن در دانشگاه اصفهان برگزار ش، باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان با انتخاب هیئت داوری جشنواره علاوه بر کسب عنوان " اهتمام سرآمدی برند" لوح تقدیر ویژه این همایش را نیز دریافت کرد.

در بخشی از متن این لوح که به امضای دبیر جشنواره و رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی رسیده آمده است:"جای خوشحالی و سرافرازی است که این تحت شرکت با همکاری و معاضدت دسته جمعی همکاران در ارزیابی کارشناسان و اساتید دانشگاه اصفهان عنوان پرافتخار اهتمام در ایجاد برند در سال 1390 را به خود اختصاص داده است. کوشش های جسورانه شما را ارج می گذاریم و این لوح تقدیر را به نشانه خیزش و استواری احترام آمیزتان به شما تقدیم می نماییم".

در این همایش که با سخنرانی مقامات بلندپایه سیاسی و اجتماعی و با حضور 600 نفر از علاقه مندان برگزار شد از حدود 60 شرکت فعال شاخص حوزه برند استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.