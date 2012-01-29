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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

باشگاه فولاد ماهان برگزیده دومین همایش سرآمدی برند اصفهان شد

در دومین همایش سرآمدی برند و جشنواره تجلیل از فعالان حوزه سرآمدی برند استان اصفهان، باشگاه فولاد ماهان سپاهان عنوان پرافتخار "اهتمام سرآمدی برند" را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه فولاد ماهان سپاهان، در دومین همایش سرآمدی برند و جشنواره تجلیل از فعالان حوزه سرآمدی برند در استان اصفهان که با مجوز رسمی و قانونی سازمان توسعه و تجارت ایران در تاریخ هشتم بهمن در دانشگاه اصفهان برگزار ش، باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان با انتخاب هیئت داوری جشنواره علاوه بر کسب عنوان " اهتمام سرآمدی برند" لوح تقدیر ویژه این همایش را نیز دریافت کرد.

در بخشی از متن این لوح که به امضای دبیر جشنواره و رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی رسیده آمده است:"جای خوشحالی و سرافرازی است که این تحت شرکت با همکاری و معاضدت دسته جمعی همکاران در ارزیابی کارشناسان و اساتید دانشگاه اصفهان عنوان پرافتخار اهتمام در ایجاد برند در سال 1390 را به خود اختصاص داده است. کوشش های جسورانه شما را ارج می گذاریم و این لوح تقدیر را به نشانه خیزش و استواری احترام آمیزتان به شما تقدیم می نماییم".

در این همایش که با سخنرانی مقامات بلندپایه سیاسی و اجتماعی و با حضور 600 نفر از علاقه مندان برگزار شد از حدود 60 شرکت فعال شاخص حوزه برند استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1520078

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