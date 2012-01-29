محمد محمدرضایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رابط میان ایمان و رفتار فردی و اجتماعی گفت: روشن و آشکار است که پشتوانه اعمال بشر، فکر و اندیشه اوست هر عملی که انسان انجام می دهد از یک فکر و اندیشه برخاسته و این اندیشه ها هستند که پشتوانه فکری اعمال انسانی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اگر انسانی در زندگی لذت طلبی را اختیار کند یعنی معتقد باشد که باید در این دنیا فقط خوشگذرانی باشد؛ این امر مبتنی بر دیدگاهی بنام لذت گرایی است. فلسفه لذت گرایانه سرنوشت و زندگی انسان را در این فلسفه خلاصه کرده است. کسی که در مقابل این فلسفه می اندیشد و فلسفه و دین دیگری را پذیرفت باید ملتزم به آن باشد از جمله مسائلی که می تواند بر اعمال انسانی اثر بگذارد دین و اعتقادات دینی انسان است.

نویسنده کتاب "تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت" اظهار داشت: اگر کسی اعتقاد به خداوند و معاد داشته و معتقد باشد که خداوند ناظر اعمال و رفتار انسان در این دنیاست و هر عملی که انسان انجام دهد بازتابی در آخرت دارد و لذا باید بسیار دقیق و کنجکاو باشد تا ببیند بازتاب عمل در آخرت به چه صورتی است.

وی با بیان اینکه برای کسی که متدین است و کسی که متدین نیست دو نحوه رفتار در زندگی می تواند وجود داشته باشد تصریح کرد: ایمان و اعتقادات دینی نقش بسیاری در خط دهی و جهت دهی به اعمال انسانی دارد. پس اعتقادات دینی در رفتار و عمل انسان تأثیرگذار هستند. در وجود انسان نیرویی به نام عقل و خرد وجود دارد که باید با این عقل و خرد بهترین راه زندگی خود را بیابد . به طور کلی دو مسیر می توانیم برای خود ترسیم کنیم یک مسیر همان لاقیدی و بی دینی و دوم مسیر دیندارانه یا مسیری است که اثر دینداری است.

مؤلف کتاب "خدا از نگاه امام علی(ع)" در پاسخ به این سؤال که عوامل اقتصادی و معیشتی تا چه حد در رفتار اجتماعی افراد مؤثر هستند، گفت: مسائل اقتصادی مهم است و این مهم بودن هم با توجه به نیاز ضروری بدن و حداقل نیاز حیات است. انسان مراتبی از حیات دارد اگر مرتبه حیوانی حیات انسان تأمین شود دیگر نیازی فراتر نباید وجود داشته باشد. ائمه (ع) اموال زیادی را انفاق و خود در فقر زندگی می کردند این گونه هم نیست که هر کس فقیر شد بی دین و کافر شود.