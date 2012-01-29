هفت پروژه آبرسانی روستایی در دهه فجر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ملک محمد میر ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها، بیش از 10 هزار نفر از روستائیان استان از آب شرب لوله کشی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.
وی گفت: این تعداد پروژه در 23 روستای سیستان و بلوچستان به بهره برداری خواهد رسید.
میر افزود: برای اجرای این پروژه ها 39 هزار و 750 متر خط انتقال، 68 هزار و 250 متر شبکه توزیع و شش باب مخزن با حجم 9 هزار و 25 متر مربع احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان بیان داشت: برای اجرای این پروژه ها هفت حلقه چاه حفر و هفت ایستگاه پمپاژ نیز ساخته شده است.
وی هزینه بهره برداری از این پروژه ها را در مجموع 28 میلیارد و 403 میلیون ریال عنوان کرد.
وی همچنین گفت: حوزه معاونت طرح و توسعه در اجرای شبکه ها و تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای روستاییان بسیار با اهمیت است.
میر در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به این معاونت، از تلاش های هاشم خمر قدردانی و سید محمد علی موسوی را به عنوان معاون جدید این شرکت معرفی کرد.
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