تحریم دشمن را بی جواب نمی گذاریم/ فعالیت 70 پالایشگاه اروپا با نفت ایران

محمدکریم عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 70 پالایشگاه در اروپا با نفت ایران فعالیت می کنند بنابراین برای ادب کردن اروپا، نه تنها شیرهای نفت ایران را به روی اروپا می بندیم، بلکه تحریم های دیگری را نیز علیه آنها اعمال می کنیم.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر تنها 20 درصد از نفت ایران به اروپا صادر می شود و با این اقدام اروپا می توانیم نفت را در پالایشگاه ها و مراکز پتروشیمی به محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم و با ارزش افزوده بالاتری به فروش برسانیم.

وی تاکید کرد: دشمن هرگز از این تهدیدها به هدف نمی رسد زیرا این تحریم ها از آغاز انقلاب و در بحرانی ترین شرایط نظیر دفاع مقدس بوده است و ملت ایران اکنون دیگر هراسی از این تحریم ها ندارد.