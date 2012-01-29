بانوان فارس قهرمان مسابقات دو و میدانی ناشنوایان کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت جودو فارس از برگزاری مسابقات انتخابی استان در رده های سنی نوجوانان و جوانان خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات به مناسبت دهه فجر و به منظور شناسایی نفرات مستعد و برتر استان در روز جمعه مورخ 28 بهمن ماه در سالن آموزش هیئت برگزار می شود.

غلامرضا صابری نژاد ضمن ارائه گزارشی از فعالیت هیئت جودو در سال جاری بیان داشت: در بحث مسابقات داخلی تاکنون17 مورد مسابقه برگزار شده که مهمترین آن جشنواره نونهالان است که در هیچ جای کشور صورت نگرفته و برای اولین بار و منحصر به فرد در استان فارس انجام می شود و الگویی برای سایر استانها شده است.

وی گفت: امسال در مسابقات نو نهالان 170 نو نهال شرکت کرده و به همه شرکت کنندگان حکم و وجایزه اهدا شدکه این برنامه بسیار مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت.

وی بیان داشت: کسب دو مدال طلا و دو نقره و یک پنجمی و مقام دوم تیمی تیم نوجوانان فارس در مسابقات نوجوانان کشور در اراک، حضور محمد رضا رودکی و وحید بنا به عنوان عضو ثابت تیم درمسابقات بزرگسالان، حضور در نهمین دوره مسابقات جام رمضان در 16 وزن از وزن نوجوانان تا وزن آخر بزرگسالان، حضور در مسابقات انتخابی دردوه رده زنان و مردان و... از دیگر برنامه های هیئت جودو استان فارس در طول سال جاری است.

وی درخصوص برنامه های آتی هیئت جودو تا پایان سال عنوان کرد: اعزام نفرات برتر دو رده به اردو برای آمادگی مسابقات سال آینده ، برگزاری لیگ باشگاههای استان در صورت داشتن اعتبار، برگزاری کلاس هاش آموزشی ویژه مربیان از برنامه های تاپایان سال هیئت جودو است.

فارس قهرمان اولین دوره مسابقات دو و میدانی بانوان ناشنوای کشورکشور شد

اولین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان ناشنوای کشور با قهرمانی تیم فارس به پایان رسید.

اولین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان ناشنوای کشور در 9 ماده به میزبانی مشهد برگزار شد که تیم فارس با 31 امتیاز به مقام قهرمانی رسید اردبیل با 27 امتیاز دوم شد و گیلان با 21 امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد.

در این دوره از مسابقات تیمهایی از استانهای مرکزی، ایلام، یزد، لرستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی تیم الف، خراسان رضوی تیم ب، قزوین، کرمان، گیلان، فارس، اردبیل، اصفهان، تهران، کرمانشاه، گلستان و چهارمحال بختیاری حضور داشتند.

همچنین جایزه قهرمان قهرمانان را شیوا ماجاتی (گیلان ) و زیبا زاهدیان (فارس) به خود اختصاص دادند.

فاطمه عالی مقام، زهرا علوی، طاهره زارع، زهره اسلامی،صدیقه مرادی، راضیه موسی زاده و زیبا زاهدیان ورزشکاران تیم دو و میدانی فارس در این مسابقات بودند که زینب موسوی به عنوان مربی و فاطمه باقری خواه سرپرستی تیم را بر عهده داشتند.

فارس نائب قهرمان لیگ یک فوتبال ناشنوایان کشور شد

سی و ششمین دوره مسابقات لیگ یک فوتبال ناشنوایان کشور از 21 تا 28 دی ماه با حضور 13 تیم از استانهای همدان، ایلام ، لرستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، قم، بوشهر، یزد، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، اردبیل، هرمزگان و گلستان در کرمان برگزار و تیم فارس به مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت و جواز حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال ناشنوایان کشور را به دست آورد.

تیم فارس با غلبه بر تیم کهکیلویه و بویر احمد به فینال راه یافت و در مقابل حریف خود تیم بوشهر در پایان وقت قانونی به تساوی صفر - صفر رسید اما در ضربات پنالتی با نتیجه سه بر صفر مغلوب و نائب قهرمان شد و تیم بوشهر نیز به مقام قهرمانی رسید.

در مسابقه رده بندی نیز کهکیلویه و بویراحمد در ضربات پنالتی چهار بر پنج اردبیل را مغلوب کرد و در مکان سوم قرار گرفت.

عملکرد مثبت هیئت پینگ پنگ فارس زمینه سازتمدید گواهینامه 9001ISOشد

رییس هیئت پینگ پنگ استان فارس گفت: تلاش مسئولان وعملکرد مثبت هیئت پینگ پنگ استان فارس زمینه ساز تمدید گواهینامه 9001ISOهیأت برای دومین سال متوالی شد.

پیمان ابوالحسنی ضمن ابراز خرسندی از تمدید گواهینامهISO 9001 اظهار داشت: هیئت پینگ پنگ استان فارس اولین نهاد ورزشی در سطح کشور است که درکنار بحثهای قهرمانی وسایر مسائل فنی موفق به کسب این گواهینامه وتمدید مجددآن شده است.

وی ادامه داد: پیروی ازاصول مدیریت و شفاف سازی های انجام شده باعث ایجاد تحول در سیستم اداری کارها،افزایش مسئولیت پذیری دست اندرکاران هیئت پینگ پنگ فارس ودر نهایت تمدید این گواهینامه شد.

رئیس هیئت پینگ پنگ استان فارس اضافه کرد: تمدید گواهینامهISO 9001 نشان دهنده رعایت کامل موازین در فعالیت های مانند برگزاری مسابقات، مربیگری، داوری، اعزام بازیکنان، آموزش، پرداختهای مالی هیئت پینگ پنگ استان فارس است.

ابوالحسنی تصریح کرد: فرآیندهای مربوط به گواهینامهISO 9001 در سال گذشته فقط در هیئت پینگ پنگ استان فارس انجام شد که در سال جاری و در صورت تمایل سایر هیئتهای پینگ پنگ فعال در شهرستانها نیز می توانند فعالیتهای خود رابرمبنای فرآیندهای گواهینامه اجرایی کنند.