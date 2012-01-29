اطلاع رسانی دقیق بهترین راه مقابله با شبهات در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعدازظهر یکشنبه در جمع هیئتهای اجرایی انتخابات مجلس در دهدشت، افزود: گفتمان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام عظمای ولایت مسیر و راه تمام اهداف، سیاستها و برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: باید همه تلاش کنیم گفتمان انقلاب و امام راحل را که رشد و نمو عینی آن در سایه مقام معظم رهبری در دولت عدالت محور ملموس شد همچنان در بین مردم به ویژه نسل سوم انقلاب توسعه داد تا بتوان هرگونه موانع بر سر راه، اهداف و آرمان‌های انقلاب و نظام را برداشت.

نیکزاد اظهار داشت: خدامحوری، رهبری خردمندانه، استکبار ستیزی و مردمی بودن از شاخصه‌های پویایی نظام مردم سالاری دینی است که در انتخابات تجلی می یابد.

وی بیان داشت: انتخابات عرصه سرنوشت و مهمترین اتفاق و جشن سیاسی است و با توجه به اهمیت و گستردگی آن عزم همگانی و جدی را می‌طلبد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: ویژگی‌های منحصر به فرد انتخابات می‌طلبد که با دید باز و با تعاملی بیشتر بتوانیم زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم را ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: انتخابات مظهر خودآگاهی، بیانگر اراده و انتخاب آزاد، تعیین سرنوشت و توجه به جایگاه و ایفای نقش و اهمیت مردم در نظام دینی ما دارد اما دشمنان در صدد هستند تا انتخابات را که یکی از بزرگترین فرصت‌ها و حماسه سیاسی حضور است، تبدیل به تهدید کنند.

نیکزاد با اشاره به اینکه به لطف پروردگار انتخاباتی سالم، پرشور و آگاهانه خواهیم داشت، افزود: با پیش‌بینی‌های به عمل آمده شاهد انتخاباتی با نشاط و مشارکت گسترده و دشمن شکن در استان خواهیم بود.