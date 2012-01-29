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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

هفته بیست و سوم لیگ برتر/

برتری استقلال مقابل تراکتور در پایان نیمه اول/ پیروزی 45 دقیقه‌ای مس و ملوان

برتری استقلال مقابل تراکتور در پایان نیمه اول/ پیروزی 45 دقیقه‌ای مس و ملوان

تیم فوتبال استقلال نیمه اول دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* مس کرمان یک - داماش گیلان صفر
گل: مقداد قباخلو (32)

* سپاهان اصفهان صفر - فجرسپاسی شیراز صفر

* ملوان بندرانزلی یک - صبای قم صفر
گل: مهدی دغاغله (36)

* راه‌آهن شهرری صفر - شهرداری تبریز صفر

* سایپای البرز صفر - نفت تهران صفر

* تراکتورسازی تبریز صفر - استقلال تهران یک
گل: مجتبی جباری (43 - پنالتی)
اخراج: احسان حاج صفی (41 - تراکتورسازی)

کد مطلب 1520104

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