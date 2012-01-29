به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15:30 امروز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* مس کرمان یک - داماش گیلان صفر
گل: مقداد قباخلو (32)
* سپاهان اصفهان صفر - فجرسپاسی شیراز صفر
* ملوان بندرانزلی یک - صبای قم صفر
گل: مهدی دغاغله (36)
* راهآهن شهرری صفر - شهرداری تبریز صفر
* سایپای البرز صفر - نفت تهران صفر
* تراکتورسازی تبریز صفر - استقلال تهران یک
گل: مجتبی جباری (43 - پنالتی)
اخراج: احسان حاج صفی (41 - تراکتورسازی)
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