به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از مجموعه نشستهای دانشگاه استنفورد در خصوص نسبت اخلاق و سیاست از دوران باستان تا دوران مدرن است.
دانشگاه استنفورد چندی است نشستهایی را در حوزه اندیشه سیاسی و اندیشه اخلاقی برگزار میکند، هدف از این نشستها مطالعه این حوزهها با رویکرد مطالعات میان رشتهای است.
بر این اساس متخصصانی از حوزههای گوناگون در این نشستها به ارائه دیدگاههای خود میپردازند. هدف این است تا امکان کاربست و طرح دیدگاههای کلاسیک در حوزه اخلاق و به ویژه اخلاق فضیلتگرا در دوران کنونی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در حوزه اندیشه سیاسی توجه و تمرکز بر همه حوزه ها از جمله نظریههای هنجاری و اثباتی، نظریه حقوقی و تاریخ اندیشه است.
مارتا نوسبام استاد حقوق و اخلاق در دانشگاه شیکاگو است. مطالعات نوسبام و آثار او در خصوص فلسفه باستان، فلسفه سیاسی و اخلاق توجهات زیادی را جلب کرده است.
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