کشتی میرزا کوچک خان جنگلی میزبان مراسم روز جهانی تالابها

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدوس ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: نخستین کنوانسیون بین المللی در ارتباط با حفاظت از تالابهای با اهمیت و محیط زیست در 13 بهمن ماه سال 1349 در رامسر منعقد شد.

وی اظهارداشت: این معاهده تنها کنوانسیونی است که اسم ایرانی دارد به همین دلیل ایرانی ها باید با تلاش مضاعف جایگاه خود را در بنیانگذاری این کنوانسیون حفظ کنند.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه هم اکنون مقر این کنوانسیون در ژنو است، گفت: هر ساله با برگزاری سالگرد این رویداد مهم که در تقویم زیست محیطی جهان تحت عنوان " روز جهانی تالابها " نامگذاری شده است، حداکثر تلاش را خواهیم داشت.

وی افزود: به این دلیل سازمان حفاظت محیط زیست کشور هر ساله روز جهانی تالابها را که مصادف است با 13 بهمن ماه در جوار یکی از تالابهای با اهمیت جهانی یا تالابهای بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر برگزار می کند.

عبدوس اظهارداشت: امسال این مراسم در جوار تالاب بین المللی انزلی در کشتی میرزا کوچک خان جنگلی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شروع این برنامه ساعت 9 صبح چهارشنبه 12 بهمن ماه جاری در سالن همایش کشتی میرزا کوچک خان خواهد بود، گفت: در این برنامه معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استاندار گیلان، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورسخنرانی خواهند کرد.

مدیرکل محیط زیست گیلان با بیان اینکه مراسم اهدای جوائز به قهرمانان تالابها در عرشه کشتی انجام خواهد شد، افزود: در این مراسم به سه نفر از فعالان زیست محیطی که خدمات ارزنده ای به تالابهای کشور داشته اند، هدایایی به رسم یاد بود اعطا می شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر اهدای جوائز به سه نفر از قهرمانان تالابها در سطح ملی، سه نفر از گیلان نیز به عنوان قهرمان تالابها معرفی خواهند شد.

عبدوس همچنین بازدید از تالاب بین المللی انزلی را از دیگر برنامه های این روز دانست و گفت: ساعت 3.5 بعدازظهر چهارشنبه مسابقه فوتبال بین تیم پیشکسوتان ملوان بندر انزلی و تیم محیط زیست برگزار می شود.

وی در ادام به دلیل انتخاب این مسابقه اشاره کرد و افزود: ملوان نشانی از تالاب انزلی را با خود دارد و آن قوی سفید است.

مدیرکل محیط زیست گیلان تیم ملوان را سفیری از تالاب انزلی ذکر کرد و اظهارداشت: برگزاری مسابقه بین ملوان و تیم محیط زیست باعث خواهد شد توجه فعالان و علاقه مندان محیط زیست به تیم ملوان و همینطور توجه علاقه مندان و هواداران تیم ملوان به محیط زیست جلب شود.

وی ادامه داد: این یک مسابقه دوستانه برای پیوند این دو مقوله مهم است و در این مسابقه شماره همه پیراهنها ورزشکاران به یاد مرحوم سیروس قایقران 9 است.

عبدوس همچنین نشست خبری ساعت 17.30 در سالن آمفی تئاتر محیط زیست استان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و گفتگوی ویژه خبری ساعت 20 اخبار استان با حضور ایشان را پایان بخش این مراسم ذکر کرد.