به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی وافی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 9 ربیع الاول و سالروز امامت امام زمان(عج) با پنج شنبه همزمان است و به همین مناسبت برنامه‌های متعددی از سوی معاونت فرهنگی مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: سه شنبه 11 بهمن‌ماه از ساعت 19 همایش دانشجویی عصر آفتاب با حضور اعضای کانون‌های مهدویت سراسر کشور برگزار می‌شود و قرائت بیعت نامه با امام زمان(عج) از جمله این برنامه‌هاست.



معاون فرهنگی مسجد جمکران اضافه کرد: این مراسم با حضور بیش از پنج هزار دانشجو برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: شنبه 15 بهمن ماه از ساعت 10 ویژه برنامه برای کودکان با عنوان جشن شکوفه‌های نور توسط مرکز فرهنگی گل نرگس ویژه کودکان 6 تا 9 سال برگزار خواهد شد همچنین مرکز اردوهای دانش آموزی راه اندازی می‌شود.



سخنرانی معاون قوه قضائیه



حجت الاسلام وافی با اشاره به برنامه‌های 18 بهمن‌ماه گفت: با توجه به انتخاب چهار مسجد محوری برای اجرای برنامه به مناسبت دهه فجر از سوی کمیته مساجد دهه فجر، مسجد جمکران یکی از این مساجد است و مراسمی با سخنرانی معاون قوه قضائیه در این مسجد برگزار می‌‌شود.



وی افزود: روز 20 بهمن‌ماه نیز همایش دانش آموزی مفتاح به مناسبت دهه فجر برگزار خواهد شد.



معاون فرهنگی مسجد جمکران از فراخوان سه کنگره ملی به این مناسبت خبرداد و اظهار داشت: به مناسبت این ایام فراخوان کنگره ملی شعر مهدوی، همایش دوسالانه کتاب مهدویت و همایش جمکران؛ چشم انداز آینده آغاز می‌شود.



وی بیان داشت: کنگره شعر مهدوی نیمه شعبان برگزار می‌شود همچنین کتاب مهدویت نیز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در هشتم تیرماه سال 91 برگزار خواهد شد و در آن از ناشران و نویسندگان برتر مهدوی تجلیل می‌شود.



برگزاری همایش جمکران؛ چشم انداز آینده



وافی از برگزاری همایش جمکران؛ چشم انداز آینده نیز با حضور 400 نفر خبر داد و گفت‌: علاقمندان برای ارسال آثار خود به این سه همایش و کنگره می‌توانند به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه 28 پلاک 6 مراجعه کنند.



وی همچنین از ساخت مستند تلویزیونی حضور و تشرف امام خمینی(ره) به جمکران خبر داد و گفت: این مستند در حال ساختن است و از تلویزیون پخش خواهد شد.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران، ساماندهی مکبران و موذنان مسجد، تامین قاری برای برنامه های مسجد، اجرای طرح 313 را از دیگر برنامه‌های این معاونت برشمرد.



اصل عریضه مورد تایید است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه عریضه نویسی با بیان اینکه اصل این موضوع قابل تأیید است گفت: عریضه اسرار مردم و یکی از راه‌های توسل است اما چاه مسجد موضوعیت خاصی ندارد و می‌توان عریضه را در آبهای جاری دیگر هم ریخت.



حجت الاسلام وافی تأکید کرد: استفتائات مراجع معظم تقلید از جمله رهبر انقلاب نیز اصل این موضوع را مخدوش نمی‌کند اما می‌توان شیوه‌های جدیدی برای جمع آوری عریضه‌های مردم مانند صندوق اجرا کرد.

