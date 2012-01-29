ساخت 11.4 هزار قلم کالاهای صنعت نفت آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز قلاوند پیش از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان با بیان این مطلب افزود: سازندگان داخلی می توانند با اعلام آمادگی و ارایه توانمندی خود در مناقصه های مربوط شرکت کنند.



وی اظهار کرد: در حالیکه در10 سال گذشته حدود سه هزار قلم کالا مورد نیاز مناطق نفت خیز جنوب در داخل طراحی و بومی سازی شده بود با رویکرد جدید در سال جاری سفارش ساخت نزدیک به هفت هزار قلم کالای تخصصی به سازندگان داخلی داده شده که تا پایان سال آینده در اختیار واحدهای متقاضی این شرکت قرار خواهد گرفت.



قلاوند با اشاره به این که در مناطق نفت خیز جنوب سالانه نزدیک به 600 مناقصه برگزار می شود ، گفت: 75 درصد از حجم قراردادهای پروژه های نگهداشت تولید مربوط به تامین کالا و تجهیزات است که فرصت مناسبی برای حضور سازندگان داخلی در این زمینه است.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن معرفی این شرکت به بیان عملکرد آن در سال جاری پرداخت و افزود: از ابتدای سال تاکنون تولید نفت این شرکت به میزان سه میلیون بشکه در روز تحقق یافت که معادل 99.8 درصد برنامه تصویب شده از سوی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است.



وی اظهارکرد: تحقق این برنامه در نتیجه افزایش تعداد دکلهای حفاری از 39 به 46 دستگاه، بهره برداری از پروژه توسعه نفت میدان مسجدسلیمان و راه اندازی واحدهای نمکزدایی و فرآورشی بوده است.



قلاوند، آغاز عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی اهواز، راه اندازی مرکز ازدیاد برداشت نفت، افزایش تزریق گاز به میدان آغاجاری، نصب سه دستگاه تلمبه درون چاهی و راه اندازی دو دستگاه فراورش سیار نفت را از دستاورد این شرکت در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بزرگداشت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و برگزاری سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی همزمان با این ایام گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ایجاد تعامل مثبت و سازنده میان شرکت های نفتی و سازندگان است تا با شناسایی نیازهای صنعت نفت نسبت به تامین اقلام کاربردی در این صنعت اقدام نمایند.



وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 200 شرکت از سازندگان بزرگ تجهیزات صنعت نفت حضور دارند، از دست اندرکاران برگزاری این رویداد اقتصادی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت نمایشگاه بین المللی استان خوزستان قدردانی کرد.