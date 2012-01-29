22 مجوز سقط درمانی جنین صادر شد/ مبادله 370 میلیون دلار کالا از بازارچه ماهیرود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان ‌جنوبی از صدور 22 مورد مجوز سقط درمانی در 9 ماه نخست امسال در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: این رقم در مقایسه با نسبت مدت مشابه سال گذشته که 16 مورد مجوز سقط درمانی صادر شده 37.5 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

وی گفت: تعداد کل مراجعان سقط درمانی در 9 ماه نخست امسال به پزشکی قانونی استان 30 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36.4 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی افزود: از این تعداد 22 مورد منجر به صدور مجوز سقط درمانی، سه مورد عدم صدور مجوز و پنج مورد انصراف یا عدم پیگیری مراجعان بوده که حاکی از صدور 73 درصدی مجوز سقط درمانی برای مراجعان داشته است.

نورس ادامه داد: تعداد مراجعان سقط درمانی در سال 1389 به پزشکی قانونی استان 29 نفر بوده که از این تعداد 20 مورد صدور مجوز سقط درمانی، دو مورد عدم صدور مجوز و هفت مورد انصراف یا عدم پیگیری مراجعان به ثبت رسیده است.

وی در مورد سن مراجعان سقط درمانی به پزشکی قانونی استان گفت: از مجموع 30 مورد درخواست سقط درمانی 12 مورد بین بازه سنی 20 تا 30 سال، 15 مورد 30 تا 40 سال و سه مورد بالای 40 سال بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی یادآور شد: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور استان خراسان‌ جنوبی در سال گذشته از نظر معاینات سقط درمانی رتبه 24 کشوری را در بین استان‌ ها به خود اختصاص داده است.

مرگ یک نفر بر اثر مسمومیت با گاز در خراسان ‌جنوبی

نورس گفت: هم‌چنین در 9 ماه امسال یک نفر در استان خراسان‌ جنوبی بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست داد.

وی افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی سه نفر بود، کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی تصریح کرد: این استان پس از استان‌های بوشهر و هرمزگان که هیچ مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن نداشته ‌اند، کمترین مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی را به خود اختصاص می ‌دهد.

نورس یادآور شد: بیشترین میزان گازگرفتگی در 9 ماه امسال با یک مورد در فروردین ‌ماه روی داده است.

370 میلیون دلار حجم مبادلات تجاری بازارچه مرزی ماهیرود

استاندار خراسان‌جنوبی در جمع مردم شهرستان سربیشه گفت: حجم مبادلات تجاری بازارچه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه بالغ بر 370 میلیون دلار بوده است.

قهرمان رشید به وضعیت شهرستان سربیشه اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان سربیشه با تلاش دولت خدمتگزار و مشارکت مردم با بصیرت این شهرستان امروز از شرایط خوبی برخوردار است.

وی افزود:‌ این در حالی است که هنوز کارهای انجام نشده‌ای نیز در این شهرستان وجود دارد که باید در اسرع وقت انجام شود.

استاندار خراسان‌ جنوبی با اشاره به اختصاص هفت میلیارد تومان اعتبارات تملک و دارایی به این شهرستان، گفت: 400 میلیون تومان اعتبار خشکسالی، یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار از ماده 180 و یک میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار ویژه توسعه به این شهرستان اختصاص یافته است.

رشید، بازارچه ماهیرود را فعال‌ ترین بازارچه کشور دانست و گفت: 370 میلیون دلار حجم مبادلات تجاری این بازارچه بوده است که می ‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی این شهرستان ایفا کند.

وی ادامه داد: مقبولیت مردمی و حضور مردم در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از عوامل موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جنبش وال ‌استریت و بیداری اسلامی در کشورهای اروپایی و آفریقایی گفت: این بیداری با الگوگیری از انقلاب اسلامی به وجود آمده و از تشعشعات و جلوه‌های انقلاب اسلامی نشأت گرفته است.

وی، مشروعیت الهی را که بر پایه ولایت مطلقه فقیه استوار است یکی از مهم ‌ترین عوامل موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این اصل مترقی در دنیا بی ‌بدیل و بی ‌نظیر است.