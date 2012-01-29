روند فعلی احداث کارخانه سیمان طارم مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری سیمان طارم، افزود: طی 7 ماه گذشته اولین جلسه این ستاد برگزار شد و مسئولان پیگیر کار بودند ولی هنوز مطالعات اولیه این طرح از سوی مجری مربوطه ارائه نشده است. این امر در شرایطی که زمین مشخص شده جای سوال دارد.

وی در جلسه بررسی احداث سیمان طارم، در پاسخ به اظهار نگرانی مجری این شرکت مبنی بر وجود سیستم بروکراسی در سازمانها ادامه داد: زنجان هیچ مشکلی بابت انتقال برق، آب و گاز و زیست محیطی در محل احداث شرکت ندارد و باید موانع عدم تسریع در احداث این شرکت بررسی و برطرف شود.

رئوفی نژاد افزود: نماینده سرمایه گذار بایستی به صورت مکتوب یک مطالعه کلی از ارزیابی زیست محیطی طرح احداث شرکت سیمان را به استان زنجان ارائه کند. استاندار زنجان افزود: تاکنون هیچ گزارشی جامعی بابت میزان اشتغال، ظرفیت تولید و غیره از طرف نماینده سرمایه گذار به استانداری ارائه نشده است.

رئوفی نژاد افزود: زمینه انجام هرطرح صنعتی و معدنی استاندارد با رعایت اصول زیست محیطی قابلیت اجرایی شدن را دارد و سرعت کار در پیگیری طرح‌ها نیز چشمگیر است.

استاندار زنجان با تاکید براینکه اگر روند کار مشخص نشده باشد کلنگ‌زنی صورت نخواهد گرفت، گفت: 7 هکتار زمین برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده است که این میزان زمین جدای از معدنی است که از سوی مجری طرح، برای بهره‌برداری معرفی خواهد شد.

رئوفی نژاد افزود: اگر مجری طرح در موعد مقرر طرح اولیه را آماده و ارائه کند سوم خردادماه سال آینده پروژه سیمان طارم کلنگ‌زنی خواهد شد.