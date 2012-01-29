استقبال دانشگاههای 4 قاره از زبان فارسی/ کشورهای دارای کرسی زبان فارسی

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تدریس زبان و ادبیات فارسی در اکثر دانشگاههای خارج از کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال اجرا است که می توان از راه اندازی کرسی زبان وادبیات فارسی در بیش از 30 دانشگاه خارجی یاد کرد.

آموزش زبان فارسی همراه با صدور مدرک

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به ذکر پاره ای از اقدامات وزارت علوم در حوزه راه اندازی آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای خارجی پرداخت و افزود: همکاری با دانشگاهها در ایجاد دوره های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در قالب ارائه مدرک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری صورت می گیرد.

دبیر ستاد گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ارائه کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای خارجی به دو صورت آموزشی و عمومی برگزار می شود.

ایجاد کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در 280 دانشگاه خارجی

این مقام مسئول در وزارت علوم، با اشاره به کشورهایی که دانشگاههای شان در حال برگزاری دوره های زبان و ادبیات فارسی اند، اظهار داشت: بالغ بر 80 دانشگاه خارج از کشور هم اکنون کرسیهایی را که منجر به مدرک می شود، اجرا می کنند. این در حالیست که تعداد دانشگاههای برگزار کننده عمومی این کرسیها به عددی حدود 200 می رسد.

اسامی کشورهای دارای کرسی زبان فارسی

قربانی با یادآوری اینکه تقاضای راه اندازی دوره های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای هر 4 قاره دنیا از جمله آمریکای لاتین، کشورهای آسیای میانه، آسیا، اروپا، اروپای مرکزی، غربی و شمالی، تاکنون اعلام شده است، به کشورهایی اشاره کرد که هم اکنون در خصوص اجرای این کرسیها با وزارت علوم در ارتباط اند.

به گفته قائم مقام وزیرعلوم، کشورهای فرانسه، انگلیس، رومانی، آلمان، مجارستان، لهستان، چکسلواکی، اسلوونی، تاجیکستان، ارمنستان، قرقیزستان، کلمبیا، برزیل، سوریه، عمان، مراکش، لبنان در حال اجرای کرسیهای زبان وادبیات فارسی هستند اما در این کرسیها استادان ایرانی مقیم همان کشورها حضور دارند و به صورت دوره ای با وزارت علوم در ارتباط هستند.

وی تاکید کرد: اقبال کشورهای خارجی از دهه 80 تاکنون به سمت اجرای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی بیشتر شده است.