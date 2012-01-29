نصب یادمان آزادگی در میدان حر مشهد/ برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور هنری شهرداری مشهد از نصب یادمان آزادگی همزمان با دهه فجر امسال در مشهد خبر داد.

هادی مظفری افزود: همزمان با ایام گرامیداشت دهه فجر و سالگرد انقلاب اسلامی، یادمان آزادگی در میدان حر رونمایی می‌شود.

وی در این زمینه اظهار داشت: یادمان آزادگی به سفارش این مدیریت در مدت ۵ ماه ساخته و آماده بهره‌برداری شده است.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد ادامه داد: این اثر که پرواز فوجی از کبوتران‌‌ رها را نشان می‌دهد با متریال فایبرگلاس و به ابعاد ۳ متر در طول و عرض ۲ متر و ارتفاع ۵ متر بر روی پایه‌ای به ابعاد ۴ متر مکعب در میدان حر واقع در بولوار پیروزی شهر مشهد نصب خواهد شد.

گفتنی است؛ مدیریت هنری ساختن یادمان‌های دائمی دیگری را در مرحله اجرا دارد که در طی سال اجرا خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب در مشهد

شهردار منطقه هشت مشهد از برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب در ایام دهه فجر در این منطقه خبر داد.

علیرضا خادم پیر افزود: شهرداری منطقه هشت، به منظور پاسداشت خجسته ایام دهه فجر و همچنین بزرگداشت انقلاب مردمی اسلامی ایران بعنوان بزرگترین و مهمترین پدیده سیاسی و اجتماعی آخر قرن ، برنامه های ویژه و گسترده تدارک کرده است.

وی تصریح کرد: از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری مسابقه کتاب رسول مهر، جشن های محلی انقلاب و میلاد حضرت رسول، دیدار خانواده شهدای انقلاب و جانبازان، فروش محصولات فرهنگی در مساجد "کاروان فرهنگی" اشاره کرد.

شهردار منطقه هشت با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب و روز شمار انقلاب از دیگر برنامه های منطقه در ایام دهه فجر است، ادامه داد: این نمایشگاه در سطح مدارس، مساجد و ساختمان شهرداری منطقه برگزار می شود.

وی در خصوص دیگر برنامه های منطقه هشت در ایام دهه فجر بیان کرد: برگزاری جشنواره فضاسازی مدارس و نمایشگاه خوشنویسی، اهدای پرچم وکلاه روز 22 بهمن، برگزاری مسابقه پیامک و حفظ سوره فجر از دیگر برنامه ها است.

تعریف سبک زندگی دینی محور فعالیت‌های فرهنگسرای خانواده است

همایش کوچه خوشبختی با حضور 250زوج جوان نیروی انتظامی و خانواده‌هایشان در فرهنگسرای غدیر برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در این مراسم گفت: محور اصلی ماموریت‌های این حوزه تعریف سبک زندگی دینی است که با آموزش، دانش و مهارت در این زمینه صورت می‌گیرد.

حسین شادکام افزود: امروزه ماهواره‌ها، سایت‌های گسترده، شبکه‌های تلویزیونی به طور گسترده در حال فعالیت ‌اند که محور آنها سبک زندگی غربی است.

وی با اشاره به اینکه ما در نظامی زندگی می‌کنیم که مبتنی بر آموزه‌های زندگی به سبک پیشرفته است ، ادامه داد: چیزی که امروزه به عنوان یک جرم مطرح است محصول یک خانواده نابسامان است و زمانی این مطرح می شود که پدر و مادر نقش خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و دچار یک گسست شده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌رضوی نیز در این مراسم گفت: با توجه به بالا بودن حجم کاری در نیروی انتظامی، تداوم چنین برنامه‌هایی علاوه بر زوجینی که در سال‌های اولیه زندگی‌شان هستند برای دیگر زوجین نیز می‌تواند بسیار موثر باشد.

امیری‌مقدم بیان کرد: یکی از شرایطی که برای رسمی شدن نیروهای پیمانی لحاظ خواهد شد، متاهل شدن افراد مجرد است از این رو طرح کوچه خوشبختی می‌تواند در راستای برقراری روابط بین زوجین قبل و بعد از ازدواج موثر باشد.

ویژه‌ برنامه سوگواره رسم همسایگی در مشهد برگزارشد

شهردار منطقه یک گفت: با توجه به اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با موضوع ماه‌های محرم و صفر، این منطقه برنامه‌هایی را درقالب سوگواره رسم همسایگی برگزار کرد.

مسعود ایاز افزود: از این برنامه‌ها می‌توان به اربعین با شهدا که با حضور 700 نفر از شهروندان منطقه در مسجد جوادالائمه(ع) و بهشت رضا(ع)، برنامه روایتگری با عنوان روایت عشق با تعداد مخاطب 2هزار و 242 نفر از دختران و پسران منطقه در 21 مدرسه ابتدایی سطح منطقه اشاره کرد.

وی برگزاری مسابقه پیامکی با موضوع کوتاه ‌ترین و زیباترین جمله درباره تشرف پیاده به حرم رضوی و سوگواره نوگلان رضوی با حضور هزار و 500 نفر از کودکان در مجتمع ورزشی سجاد را نیز از دیگر برنامه ها برشمرد.

وی بیان کرد: اکران نمایشگاه تصویری ویژه تشرف به حرم رضوی در 20مدرسه سطح منطقه و توزیع محصولات فرهنگی در بین کاروان‌های پیاده مشرف به حرم رضوی، مساجد و مدارس از دیگر برنامه های صورت گرفته در منطقه است.

شایان ذکر است؛ مسابقه عکس چند قدم تا بهشت نیز تا 11 بهمن ماه تمدید شد.

ویژه برنامه پیاده روی تاحرم در منطقه یازده مشهد برگزار شد

شهردار منطقه 11مشهد گفت: ویژه برنامه پیاده روی تا حرم مطهر با شرکت بیش از 1000 نفر از شهروندان منطقه یازده برگزار می شود.

حسین طاهری پور افزود: زائران پیاده همراه با سخنرانی پیرامون فضائل اخلاقی و آداب زیارت در مساجد و مداحی در طول مسیر مشرف به حرم مطهر می شوند.

طاهری پور افزود: برنامه محفل انس باقرآن که هر هفته جمعه شب ها در مسجد بوستان ملت برگزار می گردد، همزمان با شام شهادت امام رضا(ع) دوشنبه بعداز نماز مغرب و عشاء نیز برگزار شده است.