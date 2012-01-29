برق گلستان 170 میلیارد ریال مطالبات معوق دارد

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 45 میلیارد ریال دیگر از معوقات مربوط فروشندگان لوازم و مابقی بانک و بقیه موارد جانبی شرکت برق است.

وی در ادامه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: از پروژه های مهمی که در این دهه افتتاح می شود، استقلال مدیریت شهرستانهای تازه تاسیس مانند مراوه تپه گالیکش و گمیشان بصورت رسمی، واگذاری 12 خدمت به دفاتر پیشخوان دولت است که دوره های آموزشی برگزار و دستورالعمل ها صادر شده است.

وی افزود: اعتبار این پروژه ها 40میلیارد ریال است.

شهابی اذعان داشت: در مرکز استان راه اندازی پست گرگان پنج با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال داریم که تامین برق 9 سال آینده گرگان را در بخش مرکزی شهرتامین می کند.

وی افزود: تامین برق9 روستا با 10 تا 20 خانوار در شهرستانهای کلاله و مراوه تپه و دهها پروژه برای چاههای محوری برای تامین برق کشاورزان استان از دیگر پروژه های افتتاحی در استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به در پیش بودن سفر چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت گفت: در سفر سوم دو مصوبه مهم داشتیم که یکی رفع حریم بود.

وی افزود: به دلیل اینکه زمین کم داریم، زمینهایی که در زمینهای کشاورزی و یا مسکونی داریم زمینها حصار شده و به شبکه های برق تجاوز شده است.

شهابی عنوان کرد: این پروژه40 میلیارد ریال اعتبار داشت که بخشی از اعتبارت تامین شد و به دنبال تامین بقیه اعتبارات هستیم.

وی ادامه داد: 100 میلیارد ریال نیز برای اصلاح شبکه های فرسوده مصوبه داشتیم که در سفر چهارم نقدینگی این پروژه تامین می شود.