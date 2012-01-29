به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در این رابطه اظهار داشت: امسال در دهه فجر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با افتتاح دانشکده های جدید، تعداد دانشکده های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 80 درصد افزایش می یابد.

وی ابراز امیدواری کرد که با این افزایش 80 درصدی دانشکده های علوم پزشکی گامهای ارزشمند و بی سابقه ای برای توسعه آموزش پزشکی و پیراپزشکی در استان برداشته شود.

4 دانشکده جدید در لرستان راه اندازی می شود

قائم مقام وزیر بهداشت در استان لرستان ادامه داد: پیش از این 5 دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی لرستان وجود داشت که امسال با راه اندازی چهار دانشکده پرستاری بروجرد، پرستاری پلدختر، فوریتهای پزشکی پلدختر و دندانپزشکی خرم آباد به 9 دانشکده افزایش خواهند یافت.

شیخ آزادی یادآور شد: افتتاح دانشکده دندانپزشکی قدم بزرگی است که در شهر خرم آباد با گرفتن موافقت اصولی آن انجام شده و دانشجویان دندانپزشکی در مهرماه 91 پذیرش خواهند شد.

بهره برداری از 12 پروژه همزمان با دهه فجر

بنابر این گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از افتتاح 12 پروژه عمرانی، بهداشتی و درمانی در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در این دانشگاه خبر داد.

شیخ آزادی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالجاری حدود 42 پروژه قابل بهره برداری داشت که 30 پروژه از آنها در هفته دولت افتتاح و راه اندازی شد و 12 پروژه جدیدالاحداث در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: این پروژه ها با زیر بنایی حدود 7850 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: 6 خانه بهداشت، 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی، یک خوابگاه دانشجویی، یک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و یک ساختمان اداری مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد از جمله پروژه های قابل بهره برداری است.

برنامه های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

هوشنگ بادپی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به برنامه های دهه فجر گفت: با توجه به هجمه های سنگین تبلیغاتی دشمنان انقلاب در این برهه حساس برپایی هرچه باشکوهتر ایام الله دهه مبارک فجر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی دیدار با خانواده های معظم شهدا را از جمله این برنامه ها برشمرد و بیان داشت: همزمان با ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی فعالان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی تجلیل خواهند شد.

بادپی افزود: همچنین همزمان با این دهه تیم های امداد رسانی "طلایه داران سلامت" به روستاها، مناطق محروم و صعب العبور استان و مناطق آسیب پذیر و حاشیه نشین شهرهای خرم آباد و سایر شهرستانهای تابعه استان اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: این تیمهای پزشکی در این ایام نسبت به ارائه خدمات مشاوره و ویزیت رایگان پزشکی توسط اعضاء بسیج جامعه پزشکی اقدام خواهند کرد.

بادپی برگزاری مسابقات فرهنگی در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه، برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی و جشنواره نشستهای فرهنگی بصیرت افزایی را از دیگر برنامه های دانشگاه علوم پزشکی در ایام الله دهه فجر برشمرد.

طرح پرونده الکترونیکی سلامت ایرنیان در علوم پزشکی لرستان کلید خورد

طرح اجرائی برنامه سلامت ایرانیان به منظور تشکیل پرونده الکترونیک سلامت شهروندان با حضور 33 نفر از مسئولان گسترش شبکه و IT شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای لرستان کلید خورد.

علی شاهوردی مدیر گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این رابطه گفت: با در اختیار گذاشتن رایانه برای 114مرکز بهداشتی درمانی و 633 خانه بهداشت طرح بزرگ سلامت ایرانیان در استان شروع شده است.