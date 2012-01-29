"پروانه ای از متن خارج می شود" پیشنهادی به شعراجتماعی امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر "پروانه ای از متن خارج می شود" سروده علیرضا عباسی در موسسه باغ آینه کرج برگزار شد . در این جلسه علی عبدالهی و مهرنوش قربانعلی به عنوان منتقد حضور داشتند.

ریحان ریحانی اداره جلسه را برعهده داشت و جلسه را با دعوت از علیرضاعباسی برای شعرخوانی آغاز کرد .



سپس مهرنوش قربانعلی به عنوان اولین منتقد طی سخنانی این مجموعه را قابل تامل معرفی کرد و در آن به مواردی مانند میل اجتماعی سروده ها ، تفاوت و استقلال زبان اجتماعی شعرها نسبت به پیشینه موجود در شعر معاصر و پیچیدگی درونمایه برخی سروده ها نسبت به زبان ساده آنها اشاره کرد .



وی در مورد تفاوت مورد اشاره اش در سروده ها گفت: موضع شعرهای سیاسی اجتماعی این مجموعه به طور مستقیم ریختن آب در خوابگاه مورچگان نیست بلکه چنین حسی به صورت درونی شده در جهان چنین سروده هایی از مجموعه قرار دارد .

قربانعلی همچنین به عینی گرایی و مدرن شدن توجه اجتماعی سروده ها نسبت به توجهات آرکائیسم اشاره کرد و گفت: شعرهایی از این دست را می توان نوعی پیشنهاد به شعراجتماعی امروز تلقی کرد .



علی عبداللهی نیز در شروع سخنانش به یکدستی زبان سروده ها و نیز وجود تصاویر قابل تامل در آنها اشاره کرد.

وی شاعرانگی و قوت محتوایی شعرها را نقطه مثبت آنها ارزیابی کرد و عدم ایستایی تصویر در روند عمودی سروده ها را مورد نظر قرار داد .

عبداللهی در ادامه گفت :شعرهای این مجموعه شعرهایی تامل برانگیز و درعین حال فروتن اند .

وی با خواندن برخی از سروده ها ، آنها را به لحاظ زبانی و محتوایی بررسی کرد . و حضور واژه کلی جهان در تعدادی از سروده ها را مورد انتقاد قرار داد .

این شاعر و مترجم افزود :عباسی با عینی گرایی که به آن توجه دارد می تواند از آوردن چنین واژه هایی صرفنظر کند .

عبداللهی عنوان کرد : شعر گفتن با زبانی که در این مجموعه وجود دارد زیاد هم ساده نیست چرا که خطر افتادن به ورطه زبان ژورنالیستی در صورت نداشتن تجربه در آن وجود دارد که عباسی با توجه به تجربه شاعری اش از زبانی شاعرانه برخوردار است .

به عقیده وی به جز یکی دو شعر که نسبت به سایر شعرها ضعیف ترند باقی آثار این مجموعه یکدست ، موفق و قابل تامل اند .



پس از سخنرانی این دو منتقد ، ریحانی سئوالی درباره وجود برخی ادات تشبیه در تعدادی از سروده های عباسی طرح کرد که علی عبداللهی استفاده از آنها را گاه موفق و گاه ناموفق خواند.

همچنین عباس مخبر گفت: وجود چنین ادات تشبیهی که تعداد آنها زیاد هم نیست در جهت عینی سازی بعضی فضا ها مورد استفاده قرار گرفته است.



این مترجم شعرهای این مجموعه را تحسین برانگیز دانست و به نگاه ویژه و قابل تامل عباسی به مرگ در سروده هایش اشاره کرد .

مخبر پیروزی شاعرانه عشق و زندگی بر مرگ را در این مجموعه قابل ستایش دانست و عنوان کرد: بخش مهمی از علم اسطوره در همین خلاصه می شود .



وی با آوردن و بررسی نمونه هایی از مجموعه آنها را شعرهایی موفق ارزیابی کرد.



سپس هوشنگ چالنگی متنی را که درباره مجموعه "پروانه ای از متن خارج می شود" نوشته بود برای حاضرین خواند .



وی در متن خود پیشنهاد خواندن دقیق این مجموعه را به مخاطبان داد و با تمرکز بر چند شعر از مجموعه ، آنها را به لحاظ امکانات تصویر و اندیشه موجودشان تحسین کرده و به وجود ویژگی های سهل و ممتنع در سروده های عباسی اشاره کرد .

چالنگی گفت :شعر جوان عباسی دارای ظرفیت های قابل توجهی است که بیشتر آن را می توان در اندیشه و مختصات زبانی شعرها جستجو کرد .



وی آینده شعری عباسی را روشن و نظر خود درباره او را امیدوارانه خواند .

سپس اردشیر رستمی با خواندن یک شعر از مجموعه آن را شعری جهانی معرفی کرد وگفت :عباسی شاعر است و اگر به موارد جزئی آسیب پذیر در ساختمان سروده هایش توجه کند آینده درخشانی در انتظار اوست .

در ادامه شمس لنگرودی به بخشی از خصوصیات شعر عباسی اشاره کرد و با تایید سخن هوشنگ چالنگی در خصوص برخورداری سروده ها از امکانات سهل و ممتنع نویسی ، سروده های این مجموعه را دارای چنین ویژگی هایی معرفی کرد.



وی در ادامه با آوردن نمونه شعرهایی از کتاب ، مختصات سهل و ممتنع موجود در آنها و همچنین ظرفیت شعری و نقاط قوت شان را تحلیل کرد وگفت : نوشتن شعرهایی با این خصوصیات کار آسانی نیست .

این شاعر و پژوهشگر ادبی در قسمت هایی از سخنانش با اشاره به این که عباسی به جز سرودن شعر در حوزه نقد نیز پیشرفت های قابل توجهی در سال های اخیر داشته است، گفت :تلاش او در حوزه نقد و بررسی مجموعه های دیگران نیز قابل توجه است بخصوص اینکه در سال های اخیر نسبت به آغاز کارش پیشرفت شایانی در ارزیابی و نثر مقالاتش داشته است.

شمس لنگرودی در پایان با خواندن شعر کوتاهی ازمجموعه، ظرفیت های شاعرانه موجود در آن را مورد بررسی قرار داد و توضیحاتی درباره مختصات شعرسهل و ممتنع ارائه کرد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.



سخنران بعدی حافظ موسوی بود که ابتدا درباره نیاز شعرامروز به استعاره سازی های جدید سخن گفت و سپس از منظر نظری به ویژگی های تصویر و حرکت که قبلا از سوی علی عبداللهی طرح شده بود اشاره ای کرد.



این شاعر و منتقد ادبی درادامه عنوان کرد: علیرغم تایید سخن سایرین درباره مجموعه مورد بحث ، سروده های عباسی امکان برخورداری ازظرفیت های بیشتری را دارند و باید منتظر پیشرفت های بیشتری در آینده شعری او بود .



موسوی گفت: اشراف نظری که عباسی از آن برخوردار است می تواند راهگشای مسیر مناسبی در آینده برای او باشد .

وی در پایان با اشاره به حضور هوشنگ چالنگی از شاعران موفق موج نو در جلسه ، اشاره ای نیز به ویژگی شعرهای بیژن الهی کرد.



گروس عبدالملکیان به عنوان سخنران بعدی نسبت به شعرهای مجموعه اظهار امیدواری کرد و گفت :علاوه براین مجموعه ، کتاب شعر دوم عباسی را نیز که از طریق نشر چشمه به ارشاد سپرده شده است دقیق خوانده ام و حرکت شعرها در آن مجموعه را محسوس می دانم .



وی در بخشی از سخنانش با آوردن نمونه هایی به ویژگی های تصویر و حرکت و سبقه این ویژگی در شعر جهان اشاره کرد .



آخرین سخنران این جلسه رحیم رسولی بود که با اشاره به لایه های سیاسی شعرهای عباسی گفت :در شعر اعتراضی باید صدای هنر بلند باشد نه هنرمند و شعرهای عباسی اینگونه اند .

وی این مجموعه را قابل تحسین دانست و قسمتی از شعر عباسی را به عنوان شاهدی بر ادعا خواند .

رسولی همچنین تفاوت و اهمیت زبان اجتماعی شعرهای عباسی را که توسط مهرنوش قربانعلی به آن اشاره شده بود مورد تایید قرار داد .

اگرچه بسیاری از چهره های شناخته شده و جوان تر شعر کشور در جلسه حاضر بودند و تمایل به طرح سوال و ایجاد بحث هنوز وجود داشت اما به دلیل ضیق وقت این امکان به وجود نیامد . همزمان با اجرای بخش پایانی ، میرزایی مسئول موسسه فرهنگی هنری باغ آینه از حضور بزرگان ادبیات و همه حاضران در جلسه قدردانی کرد .

حضورعلی اشرف درویشیان و شهاب مقربین در کنار سایر چهره های شناخته شده و جوان تر شعر و ادبیات کشور و همچنین استقبال کم نظیر علاقمندان و شعردوستان از این جلسه قابل توجه بود.



