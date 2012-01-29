تولید یک هواپیمای بدون سرنشین جدید/ پرواز در ارتفاع 10 هزار پایی

مهدی ایرجی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این هواپیمای بدون سرنشین، افزود: این هواپیما با نام "هواپیمای A1" ازنوع پرنده های بدون سرنشین طراحی و ساخته شده است که قابلیت پرواز در ارتفاع 10 هزارپایی را دارد.

وی مقاومت پروازی این پرنده را 2 ساعت ذکر کرد و اظهار داشت: این هواپیما به میزان 2 ساعت قابلیت حمل محموله های سبک تا وزن 5 کیلوگرم را دارد.

مجری طرح،دوربین حسگرهای حساس به صدا و مواد شیمیایی و رنگ را از تجهیزات A1" نام برد و یادآور شد: پایدارسازی سیستم الکترونیکی در داخل هواپیما انجام می شود. سوخت پایه این هواپیما بنزین است که به صورت ترکیب با روغن تامین می شود.



ایرجی کاهش هزینه، افزایش کاربری، حمل و نقل ساده تر پرنده و افزایش کیفیت انجام ماموریت ها را از جمله مزایای این هواپیما دانست و خاطر نشان کرد: وزن نمونه های صنعتی برای حمل محموله های سبک 50 تا 60 کیلوگرم است در حالی که پرنده طراحی شده برای انجام ماموریت ها و حمل محموله های مشابه 12 کیلوگرم وزن دارد.