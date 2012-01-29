215 رشته در فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند عصر یکشنبه در بازدید از کارگاه های فنی و حرفه ای استان، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه هم اکنون 215 رشته در مراکز فنی و حرفه ای استان تدریس می شود، اظهار داشت: طی برنامه ریزی و نیازسنجی انجام شده بالغ بر 20 رشته دیگر در سال آینده به تعداد رشته های فنی و حرفه ای استان افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه مهارت ‌های این مراکز در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات برگزار می شود، عنوان کرد: هنرجویان در این بخشها در آموزشگاه‌ های دولتی به صورت رایگان آموزش‌ های لازم را فرا می‌ گیرند.

خوشایند با بیان اینکه 10 الی 15 درصد آموزش های فنی و حرفه ای به بخش کشاورزی اختصاص دارد، افزود: در بخش کشاورزی هنرجویان بیشتر در راستای محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک، زعفران و عناب و در رشته ‌های گلخانه‌ ای و پرورش شترمرغ آموزش می ‌بینند.

وی در خصوص کارگاه CNC فنی و حرفه ای استان، بیان کرد: این کارگاه ویژه دانشجویان مکانیک و زیرمجموعه های این



رشته بوده و مورد استقبال ویژه قرار دارد.

خوشایند با اشاره به اینکه دانشجویان برای تکمیل مهارت‌ های خود در این رشته آموزش می بینند، افزود: همچنین افراد برجسته در این حوزه به مسابقات جهانی نیز راه یافتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان ‌جنوبی با اشاره به اینکه در این کارگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در دو درجه یک و دو آموزش داده می شوند، عنوان کرد: مهارت کارآموزان در درجه دو 280 ساعت و در درجه یک 155 ساعت است.

به گفته وی در کارگاه CNC هنرآموزان کنترل کامپیوتری عددی را فرا می‌ گیرند که در این کارگاه دو ماشین خاص فرز CNC و تراش CNC مد نظر برای آموزش هنرجویان است.

خوشایند از برگزاری هشت دوره CNC از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و گفت: این رشته از سال 1385 در

‌



استان آغاز به کار کرده و ظرفیت هر دوره در این رشته 12 نفر است.

برگزاری شش دوره آموزشی هیدرولیک پراماتیک در استان

وی از برگزاری شش دوره آموزشی هیدرولیک پراماتیک از ابتدای امسال تاکنون در این استان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری دو دوره آموزشی دیگر نیز در این رشته تخصصی برگزار خواهد شد.

خوشایند با بیان اینکه در کارگاه هیدرولیک پراماتیک نیز آموزش‌ های تعمیرکاری درجه یک به هنرجویان داده‌ می ‌شود، افزود: این دوره آموزشی 153 ساعت برای هنرجویان برگزار می ‌شود.

توانمندی خراسان جنوبی در طراحی و تولید اره پروفیلی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان ‌جنوبی از توانمندی هنرآموزان فنی و حرفه ای استان در طراحی و تولید دستگاه اره پروفیلی خبر داد و گفت: این دستگاه 100 درصد ایمن بوده و هیچگونه خطری برای کاربر ندارد و توسط هنرجویان این مجموعه طراحی و تولید می شود.

خوشایند اضافه کرد: در این کارگاه آموزشی تنها دارندگان فوق لیسانس و بالاتر می توانند شرکتت کنند.

وی همچنین به آموزش سربازان در فنی و حرفه ای اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه ای با سازمان نظام وظیفه امضا شده و در پادگانها مراکز فنی حرفه ای تاسیس و در صورت عدم وجود تجهیزات سربازان می توانند از کارگاه های سطح شهر استفاده کنند.

خوشایند ادامه داد: در کارگاه تاسیسات حرارتی سربازان در هر دوره 500 ساعت آموزش ‌های لازم را فرا می ‌گیرند.

75 درصد کارگاه های برق صنعتی عملی برگزار می شود

وی با بیان اینکه در کارگاه برق صنعتی این مرکز نیز یک‌ هزار و 90 ساعت دوره آموزشی برگزار می ‌شود، افزود: 75 درصد کار این کارگاه ‌ها به صورت عملی برگزار می‌ شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان ‌جنوبی با بیان اینکه این مجموعه درصدد است نیروی کار مورد نیاز جامعه را پرورش دهد، یادآور شد: کارگاه برق صنعتی استان شامل 14 کارگاه جداگانه است که به ازای هر کارگاه 14 نفر آموزش‌ های لازم را فرا می‌ گیرند.