تولید 105 هزار خودرو در خراسان/برگزاری نمایشگاه صنعت نساجی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و منسوجات خانگی در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

دراین نمایشگاه شرکت هایی از استان های اصفهان، یزد، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در کنار نمایندگانی از کشورهای ترکیه و چین به ارائه توانمندی های خود می پردازند.

برپایه همین گزارش، در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و منسوجات 45 شرکت که عمده زمینه فعالیت آنها شامل ماشین آلات نساجی، منسوجات خانگی، رو تختی، فرش ماشینی و موکت است شرکت دارند.

این شرکت ها در قالب 150 غرفه و در فضایی به مساحت 4400 متر مربع توانمدیهای خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرارخواهند داد.

گفتنی است، این نمایشگاه 10الی14بهمن ماه از ساعت 16 الی 22در نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای متخصصان و علاقه مندان است.

تولید 105 هزار دستگاه انواع خودرو سواری در خراسان

ایران خودرو خراسان از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 105 هزار دستگاه انواع خودرو سواری تولید و روانه بازار کرده است.

در مدت ده ماهه منتهی به بهمن امسال ، 430 هزار دستگاه پژو 405 و59 هزار دستگاه خودرو پژو پارس و 38هزار دستگاه خودرو ویتارا، درایران خودرو خراسان تولید شده است.

گفتنی است، ایران خودرو خراسان قرار است در سال جاری 130 هزار دستگاه انواع خودرو سواری تولید کند که پیش بینی می شود با تلاش و کوشش جهادگران عرصه تولید تا پایان سال جاری به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.

دومین نمایشگاه فرش ماشینی برگزارمی شود

دومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و موکت در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: شرکت هایی از استان های اصفهان، یزد، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در کنار نمایندگانی از کشورهای ترکیه و چین به ارایه توانمندی های خود می پردازند.

علیرضا صدرزاده گفت: در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و منسوجات خانگی و دومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و موکت 45 شرکت در قالب 150 غرفه در فضایی به مساحت 4400 متر مربع برگزار می شود.

صدرزاده، در خصوص زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه اظهار داشت: ماشین آلات نساجی، منسوجات خانگی، رو تختی، فرش ماشینی و موکت از جمله فعالیت های شرکت های حاضر در این نمایشگاه است.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و منسوجات خانگی و دومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و موکت 10الی14بهمن ماه از ساعت 16 الی 22در نمایشگاه مشهد پذیرای متخصصان و علاقه مندان است.