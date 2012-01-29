حمام قیصر به خانه صنایع دستی و هنر تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمام قیصر گرمابه ای بود که برای بسیاری نوستالژی فیلم قیصر و ماجرای کشته شدن یکی از برادران آق منگول در این حمام را تداعی می کرد به همین دلیل این حمام در بین تهرانی ها مشهور است. اما پیش از این بنای تاریخی که به اعتقاد مردم توسط دختران فردی به نام نواب ساخته شده، به اسم حمام نواب شناخته شده است.

این بنا در سال 85 تا 88 توسط شهرداری منطقه 12 مرمت شد، بنابراین حمام نمره دوره قیصر اکنون به یک حمام سنتی تبدیل شده است که پس از مدتها سکوت امروز طی مراسمی به خانه صنایع دستی و هنر تغییر کاربری داده شد.

در مراسم افتتاح این خانه بزرگوار، شهردار منطقه 12 تهران گفت: این بنا نزد عام و خاص مشهور است و قرار شده که به یک مرکز فرهنگی و هنری در بافت تاریخی عودلاجان تبدیل شود.

همچنین در نزدیکی این مکان بناهای دیگری نیز در صدد احیاء و مرمت هستند، به عنوان مثال؛ سرای کاظمی به تازگی مرمت شده و قرار است در آینده تغییر کاربری دهد.

وی افزود: امیدواریم در سال 91 راستای امامزاده یحیی و ساختمانهای فرهنگی دیگر را با همکاری سازمان میراث فرهنگی بهسازی کنیم.

در ادامه مراسم افتتاحیه خانه صنایع دستی در حمام نواب، منوچهر عبدلی رئیس اتحادیه صنایع دستی کشور گفت: یکی از اهداف اتحادیه های استانی و سراسری صنایع دستی رویکرد به شبکه توزیع، تأمین و تولید مواد اولیه، بستر سازی بنیان های اولیه مانند بسته بندی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی صنایع دستی برای توسعه محدودیتهای این بخش از صنعت است.

وی افزود: اگر صادرات و تولیدات صنایع دستی در کشورهایی مانند ژاپن به خوبی انجام می شود، به دلیل موفقیت تشکل های عمومی آنها در بخش تولید صنایع دستی است.

در ادامه این برنامه محمدحسین فراهانی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران بیان کرد: زمانیکه خبر ریزش بخشی از سقف بازارچه تاریخ عودلاجان را در خبرگزاری ها خواندم آن قدر متأثر شدم که دستور دادم همان موقع داربست های مرمت را بزنند تا فردا عملیات مرمت انجام شود.

وی افزود: رسیدگی به بافت تاریخی عودلاجان و ایجاد اماکن فرهنگی و هنری مانند خانه صنایع دستی شایسته مردم محله امامزاده یحیی است، بنابراین باید این منطقه را به منطقه ای تبدیل کنیم که کف سازی ها و دیواره ها آن همانند گذشته مرمت و بهسازی شود.

در مراسم افتتاح خانه صنایع دستی بسیاری از هنرمندان و صنعتگران، اعضای اتحادیه صنایع دستی و مدیران شهرداری منطقه 12 حضور داشتند. از این پس قرار است در حمام نواب کارگاه های صنایع دستی برپا و صنایع دستی به علاقمندان آموزش داده شود.