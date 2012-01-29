پرداخت 3000 میلیارد ریال تسهیلات به مسکن مهر آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی اجرای مسکن مهر را یکی از اولویت های اصلی برنامه ریزی ها دانست و افزود: باید بر اساس اعتبارات و تسهیلات پرداختی پیشرفت فیزیکی طرحها را شاهد باشیم.

وی بر لزوم برخورد جدی مدیران تعاون و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی استان با تعاونیهای کم کار و مدیران غیر متخصص این واحدها تاکید کرد و بیان داشت: تعاونیهای که از لحاظ فنی و مدیریتی توانمندی لازم برای اتمام طرحهای مسکن را ندارند باید ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.

وی بی تصیمی را آفت جلسات مسکن مهر آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: باید در این جلسات ضمن طرح و بررسی مشکلات تعاونیها، دستگاههای خدمات رسان و بانکها مصوبات قاطع و اجرایی در راستای رفع مشکلات مسکن مهر اتخاذ شود.

استاندار آذربایجان غربی در خصوص عدم اجرایی شدن تعهدات شهرداریهای استان در طرحهای مسکن مهر استان، گفت: در صورت عدم اجرایی شدن تعهدات شهرداری اعتبارات طرحهای تعهد شده از بودجه شهرداری کسر و جهت اجرا به این طرح پرداخت می شود.

جلال زاده با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر مددجویان و ایثارگران آذربایجان غربی، ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی باید نسبت به رفع مشکلات مسکن مهر مددجویان بهزیستی و ارائه زمین به ایثارگران اقدام کند.

وی با بیان اینکه دولت با اعطای زمین رایگان و معافیت های مالیاتی، اعمال تخفیف در عوارض شهرداری و اعطای تسهیلات ارزان قیمت اقدام بزرگی در راستای خانه دار کردن اقشار مختلف مردم انجام داده که در این راستا تامین خدمات مورد نیاز واحدهای مسکن مهر و رفع موانع اجرایی ضروری است.

وی عدم پرداخت سهم آورده شخصی متقاضیان را مشکل عمده تعاونیهای مسکن آذربایجان غربی دانست و بیان داشت: متاسفانه این دیدگاه که میزان وامهای بانکی بار دیگر افزایش می یابد باعث بروز این مشکل شده که برای تسریع در اجرای این طرح افراد جایگزین به تعاونیها معرفی می شود.