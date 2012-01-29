32 روستای مازندران دهه فجر امسال گازدار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از مجموع این 32 روستا، چهار روستا مربوط به شهرستان تنکابن، 18 روستا مربوط به بابل، پنج روستا مربوط به شهرستان ساری و پنج روستا مربوط به شهرستان آمل هستند.

وی با اشاره به صرف 37 میلیارد و 473 میلیون ریال اعتبار برای گاز رسانی به 18 روستای ناحیه بابل،افزود: با گازرسانی به روستاهای درون کلای غربی، گاوزن محله، کلاگر محله، پایین میر کلا، دونه سر، پایین محله کشتله، چناربن، شوب محله، میدان سر کشتله، سید کلا، پایین سرت، زعفرانکلا، کاسمانکلا، شیرسوار، زیتاکلا، سارون خیل، بنگر کلا و تاریکلا، سه هزار و 54 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به روستاهای بزمینان، زیارو، کم کلا، رودباردشت و ترک کلا شهرستان آمل را 9 میلیارد و 633 میلیون ریال دانست و افزود: با گاز رسانی به پنج روستای مذکور 821 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی، اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به چهار روستای ناحیه تنکابن را هفت میلیارد و 776 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با گازرسانی به چهار روستای تودارگ،آ بکله سر کوچک، گیل محله و لشگرک، 446 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

عرب مقصودی، نصب هر علمک گاز بر در منازل مردم استان را به منزله پیام انقلاب برشمرد و افزود: قبل از انقلاب هیچگونه خدمات گاز رسانی در کشور وجود نداشته و کلیه خدمات در این خصوص مربوط به پس از انقلاب و به برکت خون شهدا بوده است.

