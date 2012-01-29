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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

نهمین نمایشگاه قرآن کریم در اراک گشایش یافت

نهمین نمایشگاه قرآن کریم در اراک گشایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه قرآن کریم در فرهنگسرای آیینه اراک در چهار بخش کودک و نوجوان، هنری، برگزاری جشنواره و عرضه کتاب و نرم‌افزار قرآنی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،نهمین نمایشگاه قرآن کریم به مدت یک هفته از امروز یکشنبه نهم تا 16 بهمن ماه جاری صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 15 تا 18 در فرهنگسرای آیینه  برپا ‌شده است.

بخش کودک و نوجوان نمایشگاه در قالب اجرای برنامه های مختلف سرگرمی، مسابقات و قصه‌گویی قرآنی با استفاده از تصویر سازی از آیات قرآنی برنامه های سرگرم کننده ای را ارائه کرده است.
 
در بخش هنری نیز آثاری از هنرمندان سراسر استان در بیش از 20 رشته در قالب هنرهای سنتی و صنایع دستی شامل جاجیم بافی، آیینه کاری، منبت، کنده کاری روی چوب، گرافیک، قلم زنی و سیاه قلم به نمایش درآمده است.
 
همچنین در نمایشگاه قرآن کریم دو هزار جلد کتاب و 800 عنوان نرم افزار قرآنی و محصولات عفاف و حجاب با تخفیف 20 تا 30 درصد عرضه شده است.
 
کد مطلب 1520151

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