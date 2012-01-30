علی اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شبکه به عنوان بزرگترین پدیده فرهنگی شهرستان با هدف ایجاد عرصه‌ای برای تعاملات مجازی فراخور شأن فرزندان ایران اسلامی و متناسب با فرهنگ گفتمان دینی آغاز به کار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: 15 کاربر در محیط اداره تبلیغات اسلامی چالوس و همه شهروندان به صورت رایگان می‌توانند عضو شبکه گفتمان دینی شوند و از خدمات و محصولات شبکه تبیان استفاده کنند.

اسفندیاری با اشاره به جنگ سنگین فرهنگی دشمن علیه باورهای دینی انقلاب اسلامی تصریح کرد: متاسفانه بودجه های فرهنگی شهرستان در برابر جنگ نرم دشمنان قابل مقایسه نیست.



وی اضافه کرد: بسیاری از پروژه ها و برنامه‌های عمرانی از پیوست فرهنگی برخوردار نیستند که ضرورت دارد تا در این برنامه‌ها، پیوستهای فرهنگی گنجانده شود.



اسفندیاری تاکید کرد: فعالیتهای فرهنگی دینی از کمبود اعتبارات به ویژه در بخش زیرساختها رنج می‌برد و فعالیتهای فرهنگی را تحت شعاع خود قرار داده است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی چالوس افزود: در حالی که 74 مسجد در این شهرستان وجود دارد ولی تنها 28 مسجد فعال بوده و می‌طلبد تا با اهتمام بیشتری برای فعالیتهای مسجد محور برنامه‌ریزی داشت.