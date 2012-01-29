تسهیلات نوروزی در مهریز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی مقدم ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مهریز اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان مهریز دارای تاریخی ترین اماکن و چشم نوازترین تفرجگاه ها و پذیرای بیشترین تعداد مسافران نوروزی است، باید تمام امکانات را برای استقبال از مسافران که در واقع قاصدان پیام و فرهنگ این خطه از کویر هستند، بسیج کنیم.

وی افزود: استقبال گسترده مسافران و میهمانان نوروزی فرصت مناسبی است تا به این بهانه میراث فرهنگی و همه مجموعه های فرهنگی شهر، با همتی مضاعف و در راستای زیباتر جلوه کردن جاذبه های این شهرستان، قدم بردارند.

کیانی مقدم همچنین به تبیین دستور العمل ها و برنامه های شهرستان در ستاد تسهیلات نوروزی پرداخت و گفت: برپایی ایستگاه های راهنمای مسافران، کشیک شبانه روزی اورژانس، داروخانه، مراکز درمانی و بیمارستان، جمع آوری زباله های جاده سنتو در ورودی شهر، نظافت شهر و خیابان ها، بازسازی و رنگ آمیزی جداول ورودی شهر، رفع نواقص روشنایی سطح شهر، آمادگی لازم بانکهای عامل دارای خودپرداز برای ارائه خدمات به مردم و مسافران، کشیک ادارات به ویژه ادارات آب و برق، گاز، تلفن به صورت شبانه روزی از برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی در این شهرستان خواهد بود.

وی همچنین بر شناخت و بررسی آسیب ها و آفت های احتمالی در نوروز سال 90 برای فراهم کردن زمینه پذیرایی از میهمانان نوروزی، استقرار ایستگاه های گردشگری برای ایاب و ذهاب و رفاه حال مسافران نوروزی در سطح شهرستان، تکثیر و توزیع لوح فشرده ای برای معرفی شهرستان، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در محل اسکان مسافران و اماکن تاریخی و تفریحی شهرستان مهریز نیز تاکید کرد.

کیانی مقدم همچنین خواستار تشکیل کمیته های مربوط به ستاد تسهیلات نوروزی شد و بر ساماندهی ورودی مهریز توسط اداره راه و ترابری و شهرداری تاکید کرد.

فرماندار مهریز در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های ایام الله دهه فجر تاکید کرد و مشارکت و تعامل هر چه بیشتر ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان را خواستار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز نیز در این نشست به ارائه گزارش عملکرد این اداره پرداخت و جایگاه شهرستان مهریز را در بخش فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه در بین شهرستان‌های دیگر، ممتاز برشمرد.

حجت الاسلام میرجلیلی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 95 درصد برنامه‌های پیش‌ بینی شده در بخش فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه مهریز انجام شده و تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف با استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از عمده فعالیت ‌ها و اهداف این بخش بوده است.

وی بیان داشت: تاکنون در حوزه امور موقوفات در ناحیه مهریز و اجرای نیت واقفان بیش از 45 میلیون تومان هزینه شده و در حوزه بقاع متبرکه و امامزادگان نیز 80 میلیون تومان در امور فرهنگی، عمرانی و مدیریتی و تجهیزات صرف شده است.