گلستان قهرمان لیگ والیبال دانش آموزان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، مسابقات لیگ والیبال دانش آموزی با حضور 16 تیم وبه صورت منطقه‏ای و رفت و برگشت آغاز شد و با صعود تیم‏های مازندران، آذربایجان غربی، تهران و گلستان به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در مرحله نیمه نهایی رقابت‏های لیگ والیبال دانش آموزی تیم‌های گلستان و تهران با شکست حریفان خود راهی دیدار نهایی شدند. در این دیدار تیم گلستان با نتیجه 3 بر صفر مقابل تهران به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در دیدار رده‎بندی نیز تیم آذربایجان غربی با نتیجه 3 بر صفر مازندران را شکست داد و در رده سوم قرار گرفت.

مراسم پایانی مسابقات والیبال لیگ دانش آموزی با حضور کیومرث هاشمی، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز تربیت بدنی و سلامت، محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال و نوری، رئیس هیئت والیبال استان تهران برگزار شد.