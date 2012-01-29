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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

گلستان قهرمان لیگ والیبال دانش آموزان شد

گلستان قهرمان لیگ والیبال دانش آموزان شد

تیم والیبال گلستان از میان شانزده تیم شرکت کننده در رقابت های لیگ دانش آموزی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، مسابقات لیگ والیبال دانش آموزی با حضور 16 تیم وبه صورت منطقه‏ای و رفت و برگشت آغاز شد و با صعود تیم‏های مازندران، آذربایجان غربی، تهران و گلستان به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در مرحله نیمه نهایی رقابت‏های لیگ والیبال دانش آموزی تیم‌های گلستان و تهران با شکست حریفان خود راهی دیدار نهایی شدند. در این دیدار تیم گلستان با نتیجه 3 بر صفر مقابل تهران به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در دیدار رده‎بندی نیز تیم آذربایجان غربی با نتیجه 3 بر صفر مازندران را شکست داد و در رده سوم قرار گرفت.

مراسم پایانی مسابقات والیبال لیگ دانش آموزی با حضور کیومرث هاشمی، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز تربیت بدنی و سلامت، محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال و نوری، رئیس هیئت والیبال استان تهران برگزار شد.

کد مطلب 1520158

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