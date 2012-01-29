به گزارش خبرنگار مهر ابراهیم متقی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران عصر امروز با حضو ر در یکی از کمیسیونهای همایش جوانان و بیداری اسلامی با اشاره به تحولات منطقه گفت: آنچه در سال 2011 در کشورهای منطقه رخ داد جزو حوادث نادر تاریخ است چرا که در این چند کشور تحولات سیاسی با رویکردی انقلابی شکل گرفت.

این استاد دانشگاه افزود: در جنبش بیداری اسلامی موضوعی به نام تشکیلات حزبی نداریم و فقط باید به فعالیت شبکه و نیروی اجتماعی فراگیر اشاره کرد.

متقی ادامه داد: بیداری اسلامی بدنبال ساخت نظم جدید از طریق به چالش کشیدن نظم موجود است.

وی با بیان اینکه در جنبش های مردمی منطقه ، احزاب و سازمانهایی که ماهیت سلسله مراتبی دارند به هیچ وجه کارکرد ندارند گفت: آنچه در جهان اسلام حائز اهمیت است تثبیت حاکمیت اسلام است البته نباید انتظار داشته باشیم که حکومت در کوتاه مدت در اختیار این جنبش قرار بگیرد.

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین به حوادث و تحولات سوریه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات امروز سوریه در برخورد با معترضان مورد حمایت عربستان این است که نهادهای اجتماعی فعال را سازماندهی نکرده اند.

متقی در ادامه راز ماندگار ماندن جنبش بیداری اسلامی در مصر و تونس را به این دلیل دانست که الگوی تاکتیکی در دستور کار آنها قرار گرفته است.مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: به اقرار بسیاری از نظریه پردازان آمریکایی ،امروز خاورمیانه به مرکز تحولات بین المللی تبدیل شده است.