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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۵۱

در کهگیلویه و بویراحمد/

سومین علت مرگ و میر ناشی از بیماریهای سرطانی است

سومین علت مرگ و میر ناشی از بیماریهای سرطانی است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرگروه مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: براساس آمار موجود سومین علت مرگ و میر در این استان ناشی از بیماریهای سرطانی است.

ظفر پریسایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سال گذشته 287 مورد مرگ ناشی از بیماریهای سرطانی در این استان گزارش شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته 294 بیمار سرطانی در این استان شناسایی شد که از این  تعداد 175 نفر مرد و 119نفر زن بودند.

مدیرگروه مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: از لحاظ سنی نیز 149 نفر از این افراد بالای 60 سال و 10 نفر نیز زیر 15 سال سن داشتند.

وی یادآور شد: 31 درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای سرطانی در کهگیلویه و بویراحمد به علت سرطان معده، 13درصد سرطان خون، 12 درصد سرطان ریه و 9.5 درصد نیز سرطان کبد بوده است.

پریسایی، عادتهای غذایی جدید به سبک غربی،‌ گسترش سریع مصرف دخانیات به خصوص در بین نوجوانان و جوانان، آلودگیهای زیست محیطی، ابتلا به برخی از بیماریهای مسری مانند هپاتیت ویروسیCو B، افزایش جمعیت و تغییرات ساختاری جمعیت را از علل افزایش بیماری سرطان عنوان کرد.

کد مطلب 1520163

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