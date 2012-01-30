سومین علت مرگ و میر ناشی از بیماریهای سرطانی است

ظفر پریسایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سال گذشته 287 مورد مرگ ناشی از بیماریهای سرطانی در این استان گزارش شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته 294 بیمار سرطانی در این استان شناسایی شد که از این تعداد 175 نفر مرد و 119نفر زن بودند.

مدیرگروه مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: از لحاظ سنی نیز 149 نفر از این افراد بالای 60 سال و 10 نفر نیز زیر 15 سال سن داشتند.

وی یادآور شد: 31 درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای سرطانی در کهگیلویه و بویراحمد به علت سرطان معده، 13درصد سرطان خون، 12 درصد سرطان ریه و 9.5 درصد نیز سرطان کبد بوده است.

پریسایی، عادتهای غذایی جدید به سبک غربی،‌ گسترش سریع مصرف دخانیات به خصوص در بین نوجوانان و جوانان، آلودگیهای زیست محیطی، ابتلا به برخی از بیماریهای مسری مانند هپاتیت ویروسیCو B، افزایش جمعیت و تغییرات ساختاری جمعیت را از علل افزایش بیماری سرطان عنوان کرد.