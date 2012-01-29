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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

به رغم بارش برف و باران/

تمامی راههای گلستان باز است

تمامی راههای گلستان باز است

گرگان - خبرگزاری مهر: براساس اعلام پلیس راه گلستان علیرغم تغییرات جوی ناگهانی و بارش برف در ارتفاعات، تمام جاده ها ومحور های استان باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود بارش برف درارتفاعات ومناطق کوهستانی که از روز گذشته در استان آغاز شده وهمچنین بارش باران که بیشتر مناطق استان را دربر گرفته ، با تلاش اداره راه وترابری استان و حضور فعال تیم هالی گشت پلیس راه  هیچ یک از راه های اصلی مسدود نشده است.

تمامی راه های کوهستانی نیز باز گزارش شده وداشتن زنجیر چرخ برای خودرو هایی که قصد عبور از این مناطق را دارند الزامی است.

برابر اعلام پلیس راه از رانندگان خواسته می‌شود، از مسافرت های غیر ضروری در این مسیرها خودداری کرده و به هنگام سفر حتما وسایل خوراکی وگرما زا به همراه داشته باشند.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 1520164

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