در استقلال بازيكنان بايد خودرا با شرايط باشگاه وفق دهند / امكان بازكردن مسائل دروني وجود ندارد

بهرام اميري معاون پشتيباني باشگاه استقلال تهران ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" افزود : برخي مواقع رفتن بازيكنان خواسته يا ناخواسته صورت مي گيرد و ممكن است باشگاه بر اساس نيازهاي مالي و مسايل فني به انتقال بازيكني تن بدهد. به همين خاطر من تاكيد مي كنم كه انتقال سامره و نيكبخت دو مقوله جدا از هم بود. جدايي نيكبخت بيشتر بر مبناي نيازهاي مالي و پيشنهاد خوب تيم الوصل صورت گرفت و باشگاه نيز تشخيص داد اين انتقال به سود همه است. اما در مورد جدايي سامره يك سري مسايل دروني وجود داشت كه امكان بازكردن آن در اين شرايط وجود ندارد. مسايلي فني در اين زمينه بوجود آمد كه كادر فني تنها مي تواند پاسخگوي آن باشد وقراربر اين شد تا مهاجم ديگري جانشين سامره گردد.

وي ادامه داد : به هر حال شرايطي پيش آمد كه باشگاه با اين انتقال موافقت كرد وگرنه در حال حاضر پيروز قرباني و چهار بازيكن ديگرما از تيم هاي ديگر ليگ پيشنهادات بسيار خوبي دارند كه باشگه با جمع بندي تمام جوانب نسبت به انتقال آنها موافق نيست.

با تمام اين مسايل نظر اميرقلعه نويي به عنوان سرمربي تيم مدنظر قرار گرفته و تمام جابه جايي ها با تاييد وي انجام شده و هيچگاه بدون خواست وي تصميم گيري نشده است.

اميري با رد پيشنهاد 250 ميليون توماني يكي از تيم هاي ليگ برتري براي سامره اظهارداشت : اين خبر سر سوزني صحت ندارد زيرا قوانين ليگ اجازه انتقال بازيكنان ليگ برتر را نمي دهد و نمي دانم اين شايعات از كجا نشات مي گيرد.

وي در مورد بازيكناني كه تا آخر اين فصل با استقلال قرارداد دارند گفت : تنها پيروز قرباني و فرزاد مجيدي در اين شرايط قرار دارند و تا آن زمان بايد منتظر بود و ديد شرايط باشگاه به چه شكلي پيش خواهد رفت. آن وقت بايد با اين بازيكنان صحبت كرد و در صورت توافق همكاري ادامه خواهد يافت. دراستقلال بازيكنان بايد خودرا با شرايط باشگاه وفق دهند و باشگاه نمي تواند لزوما با خواسته هاي آنها كنار بيايد.

معاون پشتيباني استقلال در خصوص اتخاذ تصميمات در باشگاه خاطرنشان كرد : تصميم گيري هاي كلان در باشگاه با حضور دكترقريب و آقايان اوليايي ، منزوي ، جويباري ، قلعه نويي و بنده انجام مي شود و با جلساتي كه هرهفته داريم در مورد مسايل ريز و درشت باشگاه تصميم گيري مي شود. دراين جلسات هيچكس حق وتو ندارد و با فضاي تفاهم و دوستي حاكم بر جلسات همه مي توانند به راحتي اظهار نظر كرده و در نهايت با تصميم جمعي راي نهايي صادر مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود بيشتر امور باشگاه با نظر شما صورت مي گيرد و دكتر قريب نظر ويژه اي برروي شما و پيشنهاداتان دارد گفت : اين حرف درستي نيست. من هشت ماه از باشگاه دور بودم و حرفي هم نزدم. ضمن اينكه بنده به عنوان معاون پشتيباني باشگاه بايد پاسخگوي تمام مسايل اجرايي باشگاه باشم و به همين خاطر شايد اين شبهه پيش آيد كه من در امور باشگاه بيشتر از سايرين دخالت دارم. در مورد دكتر قريب نيز ايشان همواره به من لطف داشته اند و در مواردي با نظر من موافق هستند و اين امكان وجود دارد نظرات من را رد كرده باشند. همانطور كه گفتم در باشگاه استقلال با خرد جمعي تصميم گيري مي شود و هيچكس به تنهايي نمي تواند نظر خود را به ديگران تحميل نمايد.

