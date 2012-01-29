بیداری اسلامی در برنامه های دهه فجر برجسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی، ظهر یکشنبه در جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر به تفاوت های دهه فجر امسال با سال های گذشته اشاره کرد و گفت: توجه به بیداری اسلامی منطقه که نشات گرفته از انقلاب اسلامی است پرداختن به آن را در برنامه های دهه فجر می طلبد.



وی به حساسیت این برهه زمانی اشاره کرد و گفت: انتخابات پیش روی نظام جمهوری اسلامی و نزدیکی آن به یوم الله دهه فجر نیازمند ارتقاء بصیرت سیاسی جوانان است.



مقدمی به حضور پررنگ و گسترده اعضای کانون های مساجد در راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره کرد و افزود: برنامه های ویژه ای در سطح کانون های مساجد به مناسبت دهه فجر اجرایی خواهد شد.

مقدمی به اجرای140 عنوان برنامه به همین مناسبت در کانون های مساجد اشاره کرد و گفت: بیش از 32 سال از پیروزی انقلاب می گذرد و باید بتوانیم نسل جوان را که فاصل زیادی با انقلاب دارند با دستاوردهای آن آشنا کنیم.



سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد به نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: امسال یادمان هایی در مساجدی که در دوران انقلاب پایگاه تجمع مردم و انقلابیون زنجانی بودند برگزار خواهد شد.



وی به اولین سالگرد انقلاب کشور مصر اشاره کرد و گفت: انقلاب کشور مصر مقارن با پیروی انقلاب اسلامی رخ داد و همین مساله نقطه امیدی بر ریشه کن شدن ریشه های کفر و استبداد در جهان است.



مقدمی به برپایی برنامه های دهه فجر در 147 کانون استان زنجان اشاره کرد و افزود: برگزاری جشن بزرگ در امتداد فجر، برگزاری نمایشگاه روزنامه های روز شمار انقلاب، برگزاری یادواره شهدای انقلاب، برگزاری محافل انس با قرآن کریم و اهدای ثواب آن به روح پاک امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب در 500 مرکز مجری طرح تلاوت نور، برگزاری جلسات خاطره گویی از مهم ترین برنامه هایی هستند که در سطح کلیه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان برگزار خواهند شد.

